Une commission exhorte à la fin immédiate des contrôles policiers de routine

MONTRÉAL — La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse affirme que la police de Montréal doit mettre fin dès maintenant aux contrôles policiers de routine, qui viseraient de manière disproportionnée les personnes noires, les Autochtones et les Arabes.

La vice-présidente de la Commission, Myrlande Pierre, a formulé cette recommandation, vendredi, aux membres de la Commission de la sécurité publique.

Mme Pierre affirme également que la police doit commencer à recueillir des données fiables au cours d’arrestations ou de contrôles, afin de permettre d’évaluer l’effet «disproportionné et discriminatoire» de certaines pratiques ou normes, qui pourront ensuite être modifiées en conséquence.

La Commission de la sécurité publique se réunit pour discuter d’un récent rapport de chercheurs universitaires qui montre que les personnes noires, arabes et autochtones sont interpellées par la police beaucoup plus souvent que les personnes blanches à Montréal.

Le rapport indique que les Montréalais noirs et autochtones ont quatre à cinq fois plus de risques d’être soumis à des contrôles policiers de routine que le reste de la population, tandis que les personnes de descendance arabe ont deux fois plus de risques de faire l’objet d’un contrôle.

Le directeur adjoint du Service de police de la ville de Montréal (SPVM), Marc Charbonneau, a dit accepter les conclusions du rapport et a indiqué que le corps policier en arriverait avec une politique sur les contrôles de routine d’ici mars 2020.

Le conseil municipal de Montréal a adopté lundi soir une motion qui invite le SPVM «à faire cesser immédiatement les interpellations sans fondement» et à présenter d’ici mars 2020 une politique qui encadrerait les interpellations en général.

«Le rapport sur les interpellations policières soulève de sérieux enjeux en matière de profilage discriminatoire. La Commission est d’autant plus préoccupée qu’elle a déjà formulé d’importantes recommandations à la Ville de Montréal et au SPVM sur ces mêmes enjeux depuis de nombreuses années», a déclaré Mme Pierre.

La Commission salue la motion adoptée par le conseil municipal, mais ajoute qu’il s’agit «maintenant d’en assurer la mise en œuvre complète et adéquate».