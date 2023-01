Une conductrice est grièvement blessée après une collision à Shefford

GRANBY, Qc — Une femme dans la vingtaine est dans un état critique après un accident survenu à Shefford, en Estrie, samedi peu après midi.

Le conducteur d’une camionnette aurait perdu le contrôle de son véhicule dans une courbe avant de percuter un autre véhicule.

La conductrice de la voiture, une femme dans la vingtaine qui était seule à bord, a été transportée inconsciente à l’Hôpital de Granby dans un état critique.

La collision s’est produite sur le chemin Saxby Nord vers 12h25, précise l’agente d’information de la Sûreté du Québec, Cristina Lopez.

Les personnes à bord de la camionnette, un enfant en bas âge et ses parents, ont été transportées de manière préventive à l’Hôpital Fleurimont, à Sherbrooke.

La route a été fermée entre le chemin Ostiguy et le boulevard David-Bouchard. Une enquête est en cours afin d’établir les causes et les circonstances de cet accident.

Selon la SQ, la chaussée était couverte de glace noire.