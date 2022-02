Une conseillère municipale d’Ottawa demande une intervention de Trudeau

OTTAWA — Une conseillère municipale d’Ottawa croit que le moment est venu pour le premier ministre Justin Trudeau de publier une déclaration sur les manifestants qui occupent le centre-ville de sa municipalité.

Carole Anne Meehan a rappelé que les manifestants ont dit qu’ils ne s’en iront pas tant qu’ils n’auront pas entendu M. Trudeau. Elle a ajouté que celui-ci ne pouvait plus ignorer les manifestants, soulignant que les rassemblements se déroulent dans la ville où le premier ministre demeure.

Elle dit que les gouvernements fédéral et provinciaux ont les ressources et les leviers juridiques pour mettre fin à ce que certains considèrent comme une occupation de la capitale et même une insurrection.

Mme Meehan a exprimé ses commentaires au cours d’une longue réunion de la commission des services policiers d’Ottawa.

Les membres de la commission ont examiné les dispositions du Code criminel et des lois provinciales qui pourraient forcer la main des autres ordres de gouvernement à venir rétablir la situation.

La présidente de la commission, Diane Deans, a dit qu’elle ne veut pas dire à M. Trudeau comment faire son boulot, mais se demande elle aussi s’il ne devrait pas rencontrer les organisateurs des manifestations.

Prononçant un discours devant l’aile ontarienne du Parti libéral du Canada, M. Trudeau a dit que la population d’Ottawa avait connu des moments difficiles et que le gouvernement serait là pour l’aider.