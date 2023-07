Une cour d’appel suspend l’ordonnance sur les contacts de l’administration Biden

NOUVELLE-ORLÉANS — Une cour d’appel fédérale a temporairement suspendu vendredi l’ordonnance d’un tribunal inférieur limitant les communications des responsables de l’exécutif avec les sociétés de médias sociaux au sujet de publications en ligne controversées.

Les avocats de l’administration Biden avaient demandé à la Cour d’appel du 5e district de La Nouvelle-Orléans de suspendre l’injonction préliminaire donnée le 4 juillet par le juge de district américain Terry Doughty.

M. Doughty lui-même avait rejeté une demande de suspension de sa commande en attendant l’appel.

La brève ordonnance du 5e district de vendredi a suspendu l’ordonnance du juge Doughty «jusqu’à nouvel ordre du tribunal». Elle demande que les plaidoiries dans l’affaire soient programmées de manière accélérée.

Déposée l’année dernière, la poursuite a affirmé que l’administration avait en fait censuré la liberté d’expression en discutant d’éventuelles mesures réglementaires que le gouvernement pourrait prendre tout en faisant pression sur les entreprises pour qu’elles suppriment ce qu’elle considérait comme de la désinformation.

Les vaccins contre la COVID-19, les problèmes juridiques impliquant le fils du président Joe Biden, Hunter, et les allégations de fraude électorale figuraient parmi les sujets mis en lumière dans le procès.

Le juge Doughty, nommé à la magistrature fédérale par l’ancien président Donald Trump, a rendu une ordonnance le Jour de l’Indépendance et les motifs qui l’accompagnent couvraient plus de 160 pages.

Il a déclaré que les plaignants étaient susceptibles de gagner leur procès en cours. Son injonction a empêché le département de la Santé et des Services sociaux, le FBI et plusieurs autres agences gouvernementales et responsables de l’administration «d’encourager, de faire pression ou d’induire de quelque manière que ce soit le retrait, l’effacement, la suppression ou la réduction de contenu contenant une liberté d’expression protégée».

Les avocats de l’administration ont déclaré que l’ordonnance était trop large et vague, soulevant des questions sur ce que les responsables peuvent dire dans les conversations avec les sociétés de médias sociaux ou dans les déclarations publiques. Ils ont soutenu que l’ordre du juge Doughty constituait une menace de préjudice public «grave» en paralysant les efforts de l’exécutif pour lutter contre la désinformation en ligne.

Le juge Doughty a rejeté la demande de suspension de l’administration lundi, écrivant: «Les accusés soutiennent que l’injonction devrait être suspendue, car elle pourrait interférer avec la capacité du gouvernement à continuer à travailler avec les entreprises de médias sociaux pour censurer le discours politique fondamental des Américains sur la base du point de vue. En d’autres termes, le gouvernement demande une suspension de l’injonction afin qu’il puisse continuer à violer le premier amendement.»

Dans sa demande visant à ce que le 5e district accorde une suspension, les avocats de l’administration ont déclaré qu’il n’y avait aucune preuve de menaces de la part de l’administration. «Le tribunal de district n’a identifié aucune preuve suggérant qu’une menace accompagnait toute demande de suppression de contenu. En effet, l’ordonnance refusant la suspension – qui met vraisemblablement en évidence les preuves les plus solides – fait référence à une série de déclarations publiques dans les médias», a déclaré l’administration.