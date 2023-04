Une cour ukrainienne envoie un métropolite ukrainien en résidence surveillée

KYÏV, Ukraine — Un tribunal de Kyiv a ordonné samedi qu’un prêtre orthodoxe soit placé en résidence surveillée. La principale agence de sécurité du pays dit le soupçonner d’avoir justifié l’invasion russe, ce qui représente un crime, là-bas.

Le métropolite Pavlo est le chef spirituel des moines occupant la laure des Grottes, un monastère orthodoxe le plus sacré du pays. Il a nié les accusations et résisté à l’ordre des autorités de quitter les lieux.

Au cours de sa comparution, il a déclaré que les accusations du Service de sécurité de l’Ukraine (SBU) voulant qu’il appuie l’invasion russe sont de nature politique.

«Je n’ai jamais été du côté de l’agression, a lancé Pavlo aux journalistes. C’est ma terre.»

À la suite de la décision du tribunal, un bracelet électronique a été placé à une des chevilles du prêtre, malgré ses objections. Pavlo prétend qu’il souffre du diabète et qu’on ne devrait pas l’obliger à porter ce bracelet.

«J’accepte, a-t-il fini par dire. Le Christ a été crucifié sur la croix, alors pourquoi n’accepterais-je pas cela?»

Plutôt cette semaine, Pavlo avait maudit le président de l’Ukraine, Volodymyr Zelensky.

Les moines de ce monastère appartiennent à l’Église orthodoxe ukrainienne, laquelle est historiquement affiliée au patriarcat de Moscou. La disputé impliquant la propriété du monastère fait partie d’un conflit religieux plus étendu qui a éclaté parallèlement à la guerre.

Le gouvernement ukrainien reproche à l’Église ses liens avec l’Église orthodoxe russe, dont le patriarche Cyrille est un partisan du président russe Vladimir Poutine.

L’Église orthodoxe ukrainienne dit être loyale à l’Ukraine et avoir dénoncé l’invasion russe. Toutefois, les agences de sécurité du pays la soupçonnent d’avoir maintenu des liens étroits avec Moscou. Les forces de sécurité ont fouillé plusieurs endroits sacrés et elles disent y avoir découvert des roubles, des passeports russes et des brochures du patriarche de Moscou.

Le gouvernement a ordonné le 29 mars aux moines de quitter les Grottes. Il soutient qu’ils ont contrevenu à leur bail en faisant des modifications au site historique. Les moines disent que ce n’est qu’un prétexte.

Plusieurs dizaines de sympathisants de l’Église orthodoxe ukrainienne s’étaient rassemblés à l’extérieur du monastère. Ils ont changé des hymnes malgré la pluie. Un plus petit groupe de contre-manifestants se sont également présentés sur les lieux, accusant les fidèles de sympathiser avec Moscou.

«Ils veulent laver le cerveau des gens pour appuyer les Russes. Ils sont très dangereux pour l’Ukraine, a dit Senia Kravchouk. «Ils chantent des hymnes en appui à la Russie. C’est vraiment horrible, ici, au centre de Kyiv.»

David, un séminariste de 21 ans, n’est pas d’accord avec lui. Vêtu d’une robe de prêtre, portant un drapeau ukrainien aux épaules, il soutient que les moines et les prêtes de la laure ne sont pas pro-russes. Il a avancé que l’État avait tenté d’expulser des centaines de personnes de la laure des Grottes de Kyiv sans la permission de la cour.

«Regardez-moi. Je porte des vêtements de prêtres avec un drapeau ukrainien et une croix au cou. Pouvez-vous prétendre que je suis pour les Russes?», a lancé Daniel qui a refusé de donner son nom de famille. Les prêtres sont en train de chanter un hymne ukrainien et eux [les contre-manifestants] disent qu’ils sont pro-russes. Pouvez-vous le croire?»