Une cyberattaque qui doit servir d’avertissement pour Ottawa, selon des experts

SAINT-JEAN, T.-N.-L. — Un expert canadien estime qu’une cyberattaque qui a rendu inopérantes les bases de données de santé de Terre-Neuve-et-Labrador samedi est un problème de sécurité nationale qui devrait être traité comme tel par Ottawa.

Le patron de Beauceron Security, David Shipley, affirme qu’il s’agit d’une cyberattaque d’une portée sans précédent au Canada.

M. Shipley souligne dans une entrevue que des attaques similaires ont ciblé des hôpitaux à la pièce ou des services gouvernementaux plus génériques dans le pays, mais que l’étendue et les conséquences pour la santé publique font ressortir du lot la situation de Terre-Neuve-et-Labrador.

L’attaque a entraîné l’annulation de milliers de rendez-vous et a forcé la plus grande autorité sanitaire de la province à revenir au stylo et au papier.

Une attaque similaire a paralysé le système de santé irlandais en mai, et l’expert en sécurité installé à Dublin, Brian Honan, affirme que le réseau ne s’est toujours pas complètement rétabli.

M. Honan convient que le gouvernement canadien devrait être au premier plan dans la réponse à l’attaque à Terre-Neuve-et-Labrador et affirme que la fréquence et la gravité croissantes de ces incidents sont un signal que les pays doivent prendre le risque pour la sécurité au sérieux.