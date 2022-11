Une dangereuse tempête de neige frappe Buffalo et l’ouest de l’État de New York

BUFFALO, N.Y. — Une dangereuse tempête de neige d’effet de lac paralysait vendredi des portions de l’ouest et du nord de l’État de New York.

Plus de 30 centimètres de neige étaient déjà tombés vendredi matin en certains endroits, et la circulation automobile était interdite dans la région de Buffalo.

C’est d’ailleurs dans cette ville qu’on attendait les pires chutes de neige, le Service météorologique national des États-Unis prédisant jusqu’à 1,2 mètre de neige par endroits d’ici à dimanche, en plus de périodes de visibilité nulle.

Une tempête de neige d’effet de lac se produit quand de l’air frigide tire des quantités énormes d’humidité des lacs plus chauds.

Le service météorologique a été informé tôt vendredi que plus de 30 centimètres de neige étaient tombés sur la côte est du lac Erie, une cinquantaine de centimètres à Buffalo et 57 centimètres à Hamburg, dans l’État de New York, à une vingtaine de kilomètres de Buffalo.

La gouverneure de l’État de New York, Kathy Hochul, a décrété un état d’urgence dans des secteurs de l’ouest de l’État, y compris pour des communautés le long des côtes est des lacs Érié et Ontario.

L’état d’urgence englobe 11 comtés. La circulation des camions commerciaux a été interdite sur une portion de l’autoroute 90, au sud-ouest de Buffalo.

Un dirigeant du comté d’Erie, Mark Poloncarz, a interdit les déplacements automobiles dès jeudi soir, quand des chutes de neige accompagnées de tonnerre et d’éclairs se sont abattues sur Buffalo, recouvrant rapidement le pavé. Les chutes de neige les plus abondantes sont attendues d’ici à vendredi soir, mais devraient se poursuivre samedi et dimanche.

Les écoles de Buffalo et d’ailleurs dans ce comté ont fermé leurs portes vendredi. Plusieurs gares ferroviaires étaient aussi fermées, et de nombreux vols ont été annulés à l’aéroport international Buffalo Niagara.

La Ligue nationale de football a annoncé que le match de dimanche entre les Bills de Buffalo et les Browns de Cleveland sera joué à Détroit.

Une camionnette de la station de télévision WGRZ s’est enlisée en essayant de couvrir le mauvais temps. Une demi-douzaine de bons Samaritains sont intervenus pour l’extirper de cette fâcheuse situation.

Le Service météorologique national des États-Unis a mis en garde contre l’accumulation d’au moins 60 centimètres de neige dans le nord de l’État de New York, sur la côte est du lac Érié et dans le nord du Michigan d’ici à dimanche. Des secteurs de la Pennsylvanie sont aussi touchés par ce mauvais temps.