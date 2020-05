Une décision clé sur Meng Wanzhou pourrait déterminer le sort de deux Canadiens

VANCOUVER — Un ancien ambassadeur en Chine a déclaré que la décision de mercredi dans le dossier d’extradition de la dirigeante de Huawei Meng Wanzhou pourrait également déterminer le sort de deux Canadiens détenus en Chine.

David Mulroney, qui a été ambassadeur du Canada en République populaire de Chine entre 2009 et 2012, dit que si Mme Meng est libérée, il s’attend à ce que la Chine finisse par emboîter le pas et libérer Michael Kovrig et Michael Spavor.

La détention de MM. Kovrig et Spavor a été largement perçue comme des représailles arbitraires contre le Canada pour l’arrestation de Mme Meng, recherchée pour fraude aux États-Unis.

Si le dossier de Mme Meng passe à l’étape suivante, M. Mulroney dit qu’il craint que la Chine choisisse de poursuivre plus activement les deux Canadiens pour les accusations de sécurité nationale auxquelles ils sont confrontés.

Bien que l’arrestation de Mme Meng en décembre 2018 ait nui aux relations canado-chinoises, M. Mulroney croit que le comportement de la Chine au cours de la dernière année a eu pour effet de «dissocier» l’affaire de son influence initiale sur les relations bilatérales.

Il estime que l’ingérence de la Chine à Hong Kong et dans d’autres événements a désenchanté les Canadiens face à l’idée ou à l’objectif de revenir à une sorte de «statu quo» avec la superpuissance asiatique.

«Je pense que si Mme Meng devait retourner en Chine, cela signifierait probablement de bonnes nouvelles pour les deux Michael, mais je ne pense pas que cela changerait ou devrait changer les relations Canada-Chine», a déclaré M. Mulroney, qui est également membre distingué de la Munk School of Global Affairs and Public Policy de l’Université de Toronto.

«Je pense que même les plus ardents sympathisants chinois ont été contraints de réanalyser les choses et, je crois, forcés d’admettre qu’il n’y a pas de retour à un statu quo. Il n’a jamais existé et la Chine est tout sauf un partenaire normal.»

La juge Heather Holmes de la Cour suprême de la Colombie-Britannique devrait rendre sa décision dans le dossier de la soi-disant double incrimination mercredi, à Vancouver.

Les arguments juridiques sur la double incrimination visent à déterminer si les allégations auxquelles Mme Meng est confrontée aux États-Unis constitueraient un crime au Canada.

La décision pourrait conduire à sa libération ou pourrait lancer une nouvelle série d’arguments juridiques, notamment sur la question de savoir si son arrestation à l’aéroport de Vancouver en décembre 2018 était illégale.

Les États-Unis l’ont accusée de fraude en raison d’allégations selon lesquelles elle aurait violé les sanctions américaines contre l’Iran, ce qu’elle et le géant chinois des télécommunications ont nié.

Ses avocats ont fait valoir que le tribunal devrait rejeter l’affaire parce que le Canada a rejeté des sanctions similaires, tandis que la Couronne a déclaré que le rôle du juge était de déterminer s’il y avait des preuves de fraude.