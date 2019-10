Une déclaration de Blanchet perçue comme raciste fait débat au Canada anglais

OTTAWA — Une déclaration que le chef bloquiste Yves-François Blanchet a faite lors du débat en français de TVA, mercredi soir, est perçue dans certains cercles du Canada anglais comme un appel au racisme.

Au Bloc québécois, on dit que M. Blanchet faisait référence aux valeurs québécoises et non pas à leur identité ethnique.

À la fin du débat de TVA, en guise de conclusion, M. Blanchet a mis en opposition ses trois autres adversaires fédéralistes et le Bloc québécois, qui est le seul qui peut «porter la volonté et les demandes du Québec», à son avis.

S’adressant à la caméra, il a dit la chose suivante: «Le 21 octobre, la décision va vous appartenir. Vous pouvez opter pour des femmes et des hommes qui vous ressemblent, qui portent vos valeurs, qui partagent vos préoccupations et qui travaillent et qui travailleront pour vos intérêts. Et seulement pour les intérêts des Québécoises et des Québécois.»

Sur les réseaux sociaux, des journalistes et commentateurs anglophones ont débattu de la traduction exacte de «qui vous ressemblent». Certains ont cru comprendre qu’il parlait de l’apparence physique des Québécois, en majorité blancs. D’autres y ont vu un appel à la similarité des idées entre Québécois.

Questionné à ce sujet jeudi matin, le chef néo-démocrate Jagmeet Singh a dit que l’argument du Bloc était bien «faible» s’il se fiait uniquement sur l’apparence physique des gens en 2019.

Le chef conservateur Andrew Scheer a pour sa part dit qu’il allait laisser M. Blanchet s’expliquer là-dessus, mais a dit que le Bloc a joué sur la «division» par le passé. M. Scheer dit qu’il compte pour sa part continuer de trouver un «terrain d’entente» entre tous les Canadiens.