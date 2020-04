Une demande d’action collective a été déposée contre le CHSLD Herron

MONTRÉAL — Une demande pour pouvoir intenter une action collective a été déposée contre le CHSLD Herron de Dorval, là où 31 personnes âgées ont tristement perdu la vie en peu de temps.

Il lui est notamment réclamé 2 millions $ en dommages punitifs, pour le traitement inhumain et dégradant des aînés qui y habitaient.

La demande d’autorisation d’action collective a été déposée jeudi au nom des 130 résidants.

Elle vise la résidence Herron, un CHSLD privé non conventionné, son principal actionnaire, le Groupe Katasa et une autre entreprise liée, Chartwell Quebec Holdings.

C’est la succession d’une dame qui y a perdu la vie le 10 avril dernier qui souhaite poursuivre au nom de tous les résidants qui n’y ont pas reçu de soins adéquats.

Mary Schneider était âgée de 93 ans lorsqu’elle est morte au CHSLD Herron. Elle a été atteinte de la COVID-19 et son état s’est dégradé rapidement, est-il rapporté dans la demande en justice dont La Presse canadienne a obtenu copie.

Cette action en justice, si autorisée par un juge, sera aussi intentée au nom des proches des résidants et, pour ceux qui sont décédés, au bénéfice de leurs successions.

Il est notamment reproché aux dirigeants de ce CHSLD de ne pas avoir fourni à leurs employés des équipements de protection personnelle adéquats pour éviter de contaminer des résidants et de ne pas s’être assuré que les lieux étaient sanitaires et sécuritaires, alors que la COVID-19 sévissait.

On leur reproche aussi d’avoir abandonné de façon téméraire les résidants du CHSLD Herron et d’avoir montré un mépris total pour leur vie, leur santé et leur dignité en les ayant soumis à des traitements inhumains et dégradants.

La procédure déposée rapporte que des représentants du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal ont visité le CHSLD Herron le 29 mars et ont décrit que l’endroit avait été complètement déserté, que la vaste majorité du personnel avait abandonné la résidence en raison du manque de ressources, notamment de l’équipement de protection personnel.

Les résidents ont été retrouvés dans des conditions «inhumaines»: certains ne portaient pas de vêtements, d’autres étaient mal nourris, déshydratés, sans leurs médicaments et laissés à eux-mêmes dans leur urine et leurs excréments, est-il écrit.