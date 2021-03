Une demande d’autorisation de recours collectif est déposée contre NAC

MONTRÉAL — Natation artistique Canada (NAC) ne pourra plus faire l’autruche. Quelques mois après avoir balayé sous le tapis des plaintes de harcèlement et d’abus psychologiques, l’organisme est dénoncé par cinq anciennes membres de l’équipe nationale senior qui réclament réparation pour les torts subis.

Les requérantes, représentées pro bono par les cabinets Davies et Tyr, ont déposé une demande d’action collective contre NAC dans laquelle elles réclament un montant global de 200 000 $ en dommages punitifs.

Me Cara Cameron, l’une des avocates au dossier, précise qu’une somme de 12 500 $ en dommages moraux par athlète par année en plus d’un dédommagement financier sont également demandés pour des violations à la dignité des personnes et des faits démontrant du harcèlement sexuel et racial.

Les cinq demanderesses au dossier sont les Québécoises Chloé Isaac et Gabrielle Boisvert, les Ontariennes Erin Wilson et Sion Ormond ainsi que l’Albertaine Gabriella Brisson, qui ont toutes été membres de l’équipe nationale entre 2015 et 2020. Le recours vise par ailleurs les 10 dernières années.

Elles ont chacune pris la parole lors de témoignages poignants, mardi matin, dans le cadre d’une visioconférence, et exprimé leur profond désarroi devant la façon dont la fédération a fait la sourde oreille à leurs appels à l’aide.

Rappelons que NAC a publié les résultats d’une enquête indépendante fin octobre à la suite de nombreuses plaintes de harcèlement et de dénonciations de la culture de la peur au Centre national d’entraînement de l’équipe à Montréal.

Le centre avait d’ailleurs fermé ses portes en septembre le temps de l’enquête.

À la suite de la conclusion de l’enquête, NAC avait dit vouloir faire table rase afin d’améliorer l’environnement d’entraînement, afin qu’il puisse être plus sécuritaire pour ses athlètes. L’entraîneur-chef Gabor Szauder, qui était l’objet d’allégations, est toutefois demeuré en poste.