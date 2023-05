Une demande de passeport canadien pourra être faite sur le web dès cet automne

OTTAWA — Les Canadiens pourront demander le renouvellement de leur passeport en ligne à partir de cet automne.

Le gouvernement du Canada ajoute que les Canadiens pourront aussi payer leurs droits et télécharger leur photo en ligne de manière sûre et pratique.

Le gouvernement signale que le nouveau passeport dévoilé mercredi a été repensé de la première page à la dernière, avec des caractéristiques de sécurité d’avant-garde et de nouvelles illustrations.

Il comporte des caractéristiques de sécurité destinées à préserver l’identité des Canadiens, telles qu’une page de renseignements en polycarbonate, une technologie similaire à celle des permis de conduire canadiens.

Les renseignements personnels des titulaires de passeport seront désormais gravés au laser au lieu d’être imprimés à l’encre. La page de renseignements sera ainsi plus durable et plus difficile à falsifier et à contrefaire.

Ces annonces ont été faites par Sean Fraser, ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, et Karina Gould, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social.