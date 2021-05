Une députée conservatrice tente d’interdire les avortements sexo-sélectifs

OTTAWA — La députée conservatrice qui tente d’interdire les avortements sexo-sélectifs saura la semaine prochaine combien de députés fédéraux elle aura réussi à convaincre. Cependant, tout indique que son projet de loi sera défait.

Vendredi, les parlementaires consacraient une seconde et dernière heure de débat en deuxième lecture à C-233, initiative de l’élue de Saskatchewan Cathay Wagantall.

Le projet de loi sera soumis au vote mercredi après-midi. S’il passait cette étape, il serait alors étudié en comité parlementaire avant un vote en troisième lecture.

Comme Mme Wagantall n’a dans son camp que quelques-uns de ses collègues conservateurs et aucun élu des autres partis, on n’en arrivera fort probablement pas jusque là.

Vendredi, sept élues se sont levées en chambre pour présenter leurs arguments. Aucune d’entre elles n’a eu à répondre à des questions pour engager réellement le débat.

Mme Wagantall a pu compter sur deux de ses alliées conservatrices, dont Tamara Jansen qui, dans son discours, affirmait que C-233 réduirait le nombre de féminicides.

«Nous avons perdu bien plus que 160 femmes victimes de féminicides l’an dernier, calcule-t-elle. Et, pourtant, nous ne saurons jamais combien.»

Une députée néo-démocrate, une libérale et deux bloquistes ont présenté les choses bien autrement.

«Un projet de loi qui n’est rien d’autre qu’une tentative par la porte d’en arrière de criminaliser l’avortement», a dénoncé Niki Askton, députée néo-démocrate du Manitoba.

«Le projet de loi C-233 est un projet de loi anti-avortement», a simplement tranché sa collègue bloquiste Kristina Michaud.

«J’en appelle non seulement à la marraine du projet de loi, mais également à son chef pour qu’ils aient au moins la décence et la transparence pour reconnaître quel est le but réel visé par la législation qu’ils proposent», a renchéri Christine Normandin, députée du Bloc québécois.

Le chef conservateur Erin O’Toole permettra un vote libre à ses troupes mercredi prochain; une décision que la députée libérale Anita Vandenbeld a dénoncée dans son discours aux Communes, vendredi.

M. O’Toole a lui-même annoncé qu’il votera contre le projet de loi.