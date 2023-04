Une députée libérale fédérale critique la tiédeur de la réaction de Joly sur Israël

OTTAWA — La députée libérale fédérale Salma Zahid critique la réaction tiède de son propre gouvernement à la suite des violences de la police israélienne à Jérusalem, dans la nuit de mercredi.

La députée torontoise affirme que la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, doit aller au-delà des déclarations exprimant son inquiétude.

Mme Zahid avait écrit sur Twitter mardi soir que «le Canada ne peut plus rester les bras croisés et publier des déclarations fades». Elle ajoutait: «soit nous défendons les droits de la personne, soit nous ne le faisons pas».

Son message sur Twitter est accompagné d’une vidéo où l’on voit la police israélienne prendre d’assaut la mosquée Al-Aqsa, dans la vieille ville de Jérusalem. On voit aussi des policiers tirer des grenades assourdissantes sur des Palestiniens qui lancent des pierres et des pétards.

Mme Zahid affirme qu’il existe un «lien direct» entre la violence en Israël et les «provocations» du gouvernement du premier ministre Benyamin Nétanyahou, soutenu par des partis de droite.

Avant même d’être interrogé là-dessus mercredi matin, le premier ministre Justin Trudeau a fait une déclaration spontanée sur cette question, se disant préoccupé par «la rhétorique enflammée du gouvernement israélien».

«C’est le mois sacré du Ramadan. C’est la Pâque (juive) en ce moment. Et les familles — israéliennes et palestiniennes — méritent de pouvoir célébrer et réfléchir en paix et en sécurité. C’est pourquoi nous déplorons ce qui se passe en ce moment», a déclaré M. Trudeau, en marge de la réunion du caucus libéral.

«Nous sommes extrêmement préoccupés par la rhétorique enflammée du gouvernement israélien», a ajouté M. Trudeau. Il a déclaré qu’en tant qu’«ami cher, proche et fidèle» d’Israël, le Canada estime qu’il est nécessaire que le gouvernement Nétanyahou modifie son approche.

Plus tôt mercredi matin, sur Twitter, la ministre Mélanie Joly avait condamné «fermement les actes de violence contre des Palestiniens à Al-Aqsa», ajoutant que «le caractère sacré et le statu quo des lieux saints doivent être respectés». Elle ajoutait qu’«à l’aube de la Pâque juive et durant le Ramadan, nous appelons à ce que la violence cesse immédiatement».

Dans un deuxième message, la ministre condamnait de la même façon «les tirs de roquettes sur des communautés en Israël».

«Nous continuons à nous opposer aux actions qui contribuent à durcir les positions et à diminuer les possibilités de réaliser la paix», conclut Mme Joly, qui est à Bruxelles pour une réunion ministérielle des pays membres de l’OTAN.