Une députée néodémocrate du Manitoba meurt dans un accident de la route

WINNIPEG — La Gendarmerie royale du Canada (GRC) enquête sur un accident qui a causé la mort de la députée provinciale néo-démocrate Danielle Adams dans le nord du Manitoba.

La police montée a déclaré dans un communiqué que la collision entre deux véhicules s’était produite jeudi à environ 50 kilomètres au sud de Ponton.

La gendarmerie indique qu’une enquête initiale a déterminé qu’un véhicule circulant vers le sud est entré en collision avec un semi-camion circulant vers le nord sur l’autoroute 6.

La GRC a déclaré que la députée provinciale Danielle Adams, 38 ans, était la conductrice du véhicule et a été déclarée morte sur les lieux.

Le conducteur du semi-remorque, un homme de 54 ans, n’a pas été blessé.

La police a déclaré que les conditions routières étaient mauvaises au moment du drame et que la vitesse et l’alcool ne seraient pas en cause dans cet accident.

Danielle Adams a été élue pour la première fois en 2019.

Elle laisse dans le deuil deux jeunes fils et un mari.

Le chef du NPD, Wab Kinew, a qualifié sa mort de déchirante. Il a décrit Danielle Adams comme une jeune mère attentionnée qui avait le coeur sur la main.

La première ministre Heather Stefanson a déclaré que Danielle Adams est une très grande perte pour l’Assemblée législative du Manitoba.

« En tant que première femme élue pour représenter la circonscription de Thompson, on se souviendra d’elle comme d’une voix forte pour le nord du Manitoba et d’une ardente défenseure des services de garde d’enfants, du logement, de la réduction de la pauvreté et du soutien aux Manitobains handicapés », a déclaré Heather Stefanson dans un communiqué vendredi.

La nouvelle de la mort de Danielle Adams est parvenue sur le parquet de la Chambre des communes vendredi lorsque la députée néo-démocrate du Manitoba, Leah Gazan, a prononcé quelques dans une déclaration.

« Danielle était une ardente défenseure du nord et de sa population, luttant pour des services de garde d’enfants accessibles et abordables. Elle était une collègue gentille, aimante et respectée», a déclaré Leah Gazan.

«Danielle, puisses-tu voler avec les aigles. Repose en paix.»