Une des trois personnes manquant à l’appel est retrouvée au Colorado

LOUISVILLE, Colo. — Une personne a été retrouvée, mais deux manquent encore à l’appel dimanche, dans les débris enneigés, mais toujours fumants d’un immense incendie de forêt au Colorado.

Les autorités ont d’abord annoncé que tout le monde était présent après l’incendie. Mais la porte-parole du comté de Boulder, Jennifer Churchill, a déclaré que l’absence de trois personnes avait plus tard été découverte en plein milieu de la ruée pour gérer l’urgence.

L’une d’elles a depuis été retrouvée vivante.

La recherche des deux autres a été compliquée par des débris encore brûlants et la neige.

Les flammes ont ravagé au moins 24 kilomètres carrés et ont détruit près de 1000 maisons et autres bâtiments dans les villes de banlieue entre Denver et Boulder.

L’incendie est arrivé exceptionnellement tard dans l’année, à la suite d’un automne extrêmement sec et au milieu d’un hiver presque dépourvu de neige. Des experts disent que ces conditions, ainsi que des vents violents, ont contribué à la propagation de l’incendie.

Alors que les maisons qui ont brûlé jusqu’aux fondations fumaient encore à certains endroits, l’incendie n’était plus considéré comme une menace immédiate, en particulier avec la neige et les températures glaciales de samedi.

Le gouverneur du Colorado, Jared Polis, a visité certains des quartiers endommagés dimanche matin.

«Je sais que c’est une période difficile dans votre vie, si vous avez tout perdu ou si vous ne savez même pas ce que vous avez perdu, a déclaré le gouverneur Polis après la tournée. Il y a quelques jours, vous célébriez Noël à la maison et suspendiez vos bas et maintenant vos maisons ont été détruites.»

Les deux villes sont situées à environ 30 kilomètres au nord-ouest de Denver avec une population combinée de 34 000 habitants.

La cause de l’incendie fait toujours l’objet d’une enquête. Les responsables des services publics n’ont trouvé aucune ligne électrique tombée autour de l’endroit où l’incendie a été déclaré.

Le shérif du comté de Boulder, Joe Pelle, a indiqué samedi que les autorités avaient exécuté un mandat de perquisition à «un certain endroit». Il a refusé de donner plus de détails.

