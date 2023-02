Une deuxième édition du Sommet Climat Montréal prévue au mois de mai

MONTRÉAL — Le Partenariat Climat Montréal en collaboration avec la Ville de Montréal invite les leaders montréalais des milieux des affaires, philanthropique, politique, communautaire, environnemental et les citoyens, à la deuxième édition du Sommet Climat Montréal.

L’événement qui «vise à accélérer l’action climatique de la métropole d’ici 2030 et à faire état des progrès réalisés depuis un an» se déroulera les 9 et 10 mai 2023 au Grand Quai du Port de Montréal.

L’an dernier, près de 500 personnes, dont le ministre de l’Environnement fédéral Steven Guilbeault et son homologue québécois Benoit Charette, avaient participé au Sommet Climat Montréal.

La mairesse Valérie Plante avait profité de l’événement pour annoncer que «tous les immeubles de Montréal devront s’alimenter exclusivement d’énergies entièrement renouvelables d’ici 2040, plutôt que 2050, et les nouvelles constructions devront être zéro émission à partir de 2025».

La deuxième édition «sera encore plus ambitieuse et misera sur une programmation bâtie avec une vingtaine de partenaires clés» et «donnera lieu à de nouveaux engagements d’envergure et structurants pour la métropole», peut-on lire dans un communiqué de presse transmis par les organisateurs.

Valérie Plante a d’ailleurs déclaré que «des annonces importantes» seront faites au cours de ce deuxième Sommet Climat.

«Nous devons mettre tous nos efforts en commun. La Ville de Montréal continuera d’incarner cette force mobilisatrice et à poser des gestes forts, comme on l’a fait pendant la COP15», a ajouté la mairesse de Montréal, dans une déclaration écrite.

«En réunissant les leaders de tous les horizons, nous nous donnons les moyens d’identifier des solutions concrètes et accessibles, notamment en matière de mobilité, de décarbonation des bâtiments ou encore de résilience », ont indiqué les co-présidents du Partenariat Climat Montréal Karel Mayrand et Éric St-Pierre.

Plusieurs ateliers aborderont des thèmes comme la décarbonation des bâtiments et des transports, la lutte contre les changements climatiques dans une optique de lutte aux inégalités, le rôle du milieu des affaires et de la finance dans la lutte contre les changements climatiques et la part de la philanthropie et du secteur de la santé dans l’effort climatique.