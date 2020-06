Une deuxième manifestation contre le racisme et la brutalité policière à Montréal

MONTRÉAL — Un deuxième rassemblement contre le racisme et la brutalité policière est en branle au centre-ville de Montréal, dimanche.

Plusieurs milliers de manifestants se sont donné rendez-vous à la place Émilie-Gamelin avant de se mettre en marche vers le Square Dorchester, scandant «No justice, no peace!» et brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait notamment lire «Black Lives Matter», «Si t’es pas antiraciste, t’es complice» et «Defund the police».

Une distance de deux mètres était difficile à respecter entre les participants, mais la plupart d’entre eux portaient des couvre-visage.

Avant le départ de la marche, des organisateurs ont pris la parole pour souligner «la pluralité de leurs horizons» et par le fait même, de leurs approches. Une oratrice a reproché au premier ministre François Legault d’avancer une définition erronée du racisme systémique, «un amalgame» qui viendrait contrecarrer les efforts de leur mouvement.

Dans la foulée de la manifestation de dimanche dernier, le premier ministre François Legault a déclaré que le problème au Québec n’est pas aussi grave qu’au sud de la frontière; la discrimination systémique n’existe pas, selon lui, car les personnes racistes sont une «petite minorité».

«On a cette discussion assez souvent, a-t-il affirmé. La discrimination existe au Québec, mais il n’y a pas de discrimination systémique; il n’y a pas de système au Québec de discrimination.»

L’ex-boxeur Ali Nestor souligne pourtant que «toutes les preuves ont été faites».

«Publiquement, il le nie, mais il est très au courant. C’est un homme intelligent, il le sait très bien qu’il y a du racisme systémique qui existe au Québec», a soutenu celui qui dirige maintenant l’organisme Ali et les Princes de la Rue, qui initie les jeunes à la pratique des arts martiaux avec un volet scolaire.

«Ils ont toujours nié et ils vont toujours le nier jusqu’à ce qu’on le fasse entrer dans leur gorge», renchérit Monique Dauphin, 73 ans, qui marchait aux côtés de ses petits enfants, Anaïssa et Jahkim.

«En tant que grand-mère, j’ai passé ma vie à faire ça, affirme la militante d’origine haïtienne. Ça fait des années que la rue Sainte-Catherine entend ce cri: « Pas de justice, pas de paix! »»

Les policiers faisaient profil très bas tandis que la foule monstre a empli la rue Sainte-Catherine, le boulevard Saint-Laurent, puis la rue Sherbrooke, avant de descendre De Bleury.

La nouvelle cheffe du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade, de même que la ministre fédérale du Développement économique et des Langues officielles, Mélanie Joly, étaient présentes à la place Émilie-Gamelin, où elles se sont brièvement adressées à la foule.

Des rassemblements se sont aussi déroulés dans d’autres villes du Québec, notamment à Sherbrooke et à Québec, face à l’Assemblée nationale. Des députés du Parti québécois et de Québec solidaire y ont annoncé leur présence.

Ces événements s’inscrivent dans une vague de mobilisation qui a gagné les quatre coins du globe, sous l’impulsion de la mort de George Floyd, cet Afro-Américain suffoqué par un policier qui a maintenu son genou pressé contre son cou durant près de neuf minutes, il y a bientôt deux semaines, à Minneapolis.

La colère qui déferle depuis à travers les États-Unis a trouvé écho jusqu’en Europe, en Afrique, en Asie et en Océanie, où plusieurs dizaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues dans un élan de solidarité ce weekend.

«Biais systémiques» au SPVM

À Montréal, des membres de l’organisation de la marche ont finalement retiré l’invitation qui avait été transmise au directeur du SPVM, Sylvain Caron, après que de nombreux militants se sont opposés à sa présence, considérée comme inappropriée dans le cadre d’un événement qui doit notamment commémorer les victimes de violences policières.

Un rapport commandé par la Ville de Montréal faisait état en octobre dernier de «biais systémiques» dans le traitement des membres de certaines minorités racisées par les policiers de la métropole.

Des chercheurs universitaires ont constaté que les personnes noires et autochtones ont entre quatre et cinq fois plus de chances que les personnes blanches d’être interpellées par les policiers, une disproportion qui augmente à 11 fois plus de chances chez les femmes autochtones.

Une nouvelle politique encadrant les interpellations policières est attendue le 8 juillet, à la suite d’une des recommandations de ce rapport accablant.

La Commission de la sécurité publique de la Ville de Montréal compte lancer un processus de consultation publique pour modifier et bonifier cette politique, dont une ébauche doit lui être présentée dans les prochains jours. L’échéancier des consultations n’a pas encore été annoncé.