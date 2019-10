Une deuxième souche du virus de la polio a été éradiquée, annonce l’OMS

L’Organisation mondiale de la Santé a annoncé jeudi l’éradication du poliovirus sauvage de type 3.

L’agence onusienne de la santé a fait cette annonce à l’occasion de la Journée mondiale de la polio.

Elle évoque dans un communiqué une «réussite historique pour l’humanité», après l’éradication du poliovirus sauvage de type 2 et de la variole.

Les trois souches de la polio causent des symptômes identiques et peuvent entraîner une paralysie irréversible, voire la mort. Il s’agit toutefois de virus distincts, et leurs différences génétiques et virologiques signifient qu’ils doivent être éradiqués individuellement.

L’éradication du poliovirus sauvage de type 2 avait été annoncée en 2015. La dernière infection au poliovirus sauvage de type 3 a été détectée en 2012 dans le nord du Nigéria.

Le poliovirus sauvage de type 1 demeure en circulation dans seulement deux pays, l’Afghanistan et le Pakistan. Aucune infection au poliovirus sauvage de type 1 n’a été détectée en Afrique depuis 2016.