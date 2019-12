Une division de SNC-Lavalin plaide coupable

MONTRÉAL — SNC-Lavalin Construction, une division de la firme d’ingénierie, a plaidé coupable mercredi à une accusation de fraude en lien avec ses agissements en Libye.

Ce plaidoyer est déposé quelques jours à peine après qu’un jury eut reconnu un ex-cadre de l’entreprise, Sami Bebawi, coupable de cinq chefs, dont fraude et corruption d’agent public étranger.

La firme d’ingénierie et de construction établie à Montréal avait été citée à procès le 29 mai dernier.

Les trois entités accusées étaient le Groupe SNC-Lavalin, SNC-Lavalin International et SNC-Lavalin Construction. Les gestes reprochés se seraient déroulés entre 2001 et 2011. Il était allégué qu’environ 48 millions $ auraient été versés en pots-de-vin à des responsables libyens et que diverses organisations libyennes auraient été privées de près de 130 millions $.

Les procédures ont été arrêtées à l’endroit de la firme SNC-Lavalin ainsi que sa division SNC-Lavalin International. Un arrêt des procédures a aussi été obtenu pour l’accusation de corruption contre la division construction.

Une amende de 280 millions $ payable sur cinq ans en versements égaux et une période de probation de trois ans ont été proposées comme peine à imposer à SNC-Lavalin Construction.

SNC-Lavalin avait tenté d’éviter ce procès, en cherchant à obtenir un accord de réparation — prévu par la loi — qui est une sorte d’accord de plaidoyer qui aurait permis à l’entreprise de plutôt payer une amende. Mais les procureurs fédéraux avaient refusé.

Le dossier avait également pris une tournure politique au printemps. SNC-Lavalin s’était retrouvée au coeur d’une tempête à la suite des sorties de l’ancienne procureure générale Jody Wilson-Raybould, qui a allégué que de hauts fonctionnaires du gouvernement avaient fait pression sur elle pour qu’elle renverse la décision des procureurs fédéraux, qui avaient choisi de ne pas négocier un accord de réparation.

Peu après avoir appris qu’elle allait devoir subir un procès criminel, SNC-Lavalin avait affirmé qu’elle entendait contester «vigoureusement» les accusations et plaider non coupable. Elle avait notamment fait valoir que le ménage avait été fait à l’interne depuis, et que les accusations portaient sur des actes allégués qui avaient été commis il y a entre 7 et 20 ans par certains anciens employés qui avaient quitté l’entreprise depuis longtemps.

Rappelons que l’ancien cadre Sami Bebawi a de son côté été reconnu coupable dimanche dernier de l’ensemble des cinq chefs d’accusation portés contre lui.

Aujourd’hui âgé de 73 ans, Sami Bebawi a été jugé pour des accusations de fraude, de recyclage de produits de la criminalité, de possession de biens volés et de corruption d’un agent public étranger.

La poursuite dans ce procès avait allégué que la firme de génie montréalaise avait transféré environ 113 millions $ à des sociétés fictives pour payer des gens qui l’ont ensuite aidée à recueillir de l’argent et à décrocher des contrats en Libye, à partir de la fin des années 1990. La Couronne avait soutenu que ce qui restait dans les comptes après le paiement des pots-de-vin et des factures était divisé moitié-moitié entre Sami Bebawi et son ancien subordonné Riadh Ben Aissa — chacun empochant 26 millions $.

L’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières avait suspendu mercredi matin la négociation du titre de SNC-Lavalin.