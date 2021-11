Une éclosion dans un foyer de soins en N.-É. est liée à un rassemblement religieux

HALIFAX — La Nouvelle-Écosse signalait mardi 31 nouveaux cas, dont trois infections liées à un établissement de soins de longue durée au coeur d’une éclosion qui serait liée à un rassemblement religieux tenu sans exigence de preuve vaccinale.

Après deux décès récents de résidants au foyer «East Cumberland Lodge» de Pugwash, les responsables de la santé publique ont déclaré mardi qu’un autre résidant et deux autres employés avaient été déclarés positifs.

Au total, 29 résidants et 10 employés de ce foyer de soins ont été déclarés positifs jusqu’ici. La direction de l’établissement assure que tous les résidants sont vaccinés et que 97 % des employés le sont aussi. Des tests de dépistage sont effectués tous les trois jours et les visites sont actuellement interdites au foyer.

Les autorités de la santé publique estiment que cette éclosion est liée à une manifestation religieuse tenue à la fin d’octobre. La santé publique avait déjà confirmé qu’une centaine de personnes avaient participé à cet événement religieux sans que l’on exige une preuve vaccinale, en contravention des ordonnances provinciales. La Police d’Amherst a confirmé qu’elle menait une enquête, à la suite d’une plainte.

Pendant ce temps, les responsables de la santé publique ont confirmé par courriel que le décès d’une sexagénaire dans un foyer d’Amherst était «lié à un récent rassemblement confessionnel». Ce décès avait été annoncé lundi.

Des 31 nouveaux cas signalés mardi en Nouvelle-Écosse, 19 se trouvaient dans la région de Halifax, neuf dans la zone nord, deux dans la zone est et un dans la zone ouest. On signalait également 41 rémissions, pour un bilan de 253 cas actifs signalés de COVID-19. Par ailleurs, 16 personnes étaient hospitalisées à cause de la maladie, dont sept aux soins intensifs.

Communautés autochtones au N.-B.

Le Nouveau-Brunswick signalait mardi 34 nouveaux cas de COVID-19, pour un bilan de 516 cas actifs.

Au total, 22 personnes étaient hospitalisées à cause du coronavirus, dont 14 aux soins intensifs.

La Santé publique indique que 86,8 % des personnes admissibles au Nouveau-Brunswick sont pleinement vaccinées et que 93,2 % ont reçu leur première dose d’un vaccin.

La Santé publique rappelle que sept communautés des Premières Nations sont toujours aux prises avec des éclosions, soit quatre communautés dans la région de Fredericton et trois dans la région de Miramichi. «Les membres de l’équipe provinciale de gestion rapide des éclosions continuent de travailler avec les communautés des Premières Nations en leur offrant du soutien, en procédant à des tests de dépistage et en évaluant la situation de manière plus approfondie», indique le gouvernement.

Dans la région de Fredericton, la communauté de Woodstock compte 16 cas, la communauté d’Oromocto 22 cas, celle de Kingsclear 13 et la communauté de St. Mary’s 21 cas. Dans la région de Miramichi, la communauté de Metepenagiag (Red Bank) a trois cas, la communauté de Natoaganeg (Eel Ground) quatre et celle d’Esgenoôpetitj (Burnt Church) recensait 11 cas.