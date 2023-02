Une «économie verte» ne créera pas de chômage massif, assure le gouvernement libéral

OTTAWA — Le plan promis depuis longtemps par les libéraux fédéraux pour assurer la transition de la main-d’œuvre canadienne afin de répondre aux changements climatiques prévoit qu’une «économie verte» ne provoquera pas de chômage massif dans les villes qui sont intimement liées aux hydrocarbures.

Le «Plan provisoire pour des emplois durables» d’Ottawa prévoit même que si le Canada joue bien ses cartes, l’économie verte créera tellement d’emplois qu’il n’y aura peut-être pas assez de travailleurs pour pourvoir ces postes.

Ce plan de transition est devenu la cible privilégiée de la première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, qui soutient que l’objectif ultime des libéraux fédéraux est de fermer carrément l’industrie pétrolière et gazière.

Dans son plan provisoire pour 2023-2025 publié vendredi, le gouvernement assure que ce n’est pas le cas.

Le plan prévoit que même si les Canadiens doivent accepter que la demande de pétrole et de gaz baissera considérablement, elle ne disparaîtra pas complètement.

Le gouvernement affirme par ailleurs que de nombreux travailleurs possèdent déjà les compétences requises pour se tourner vers des secteurs émergents comme l’hydrogène et les biocarburants.

Le plan prévoit par ailleurs la création d’un nouveau secrétariat fédéral pour aider à coordonner la transition des emplois, les programmes de formation et de recyclage de la main-d’œuvre, et une meilleure collecte de données sur les emplois existants et ceux qui seront créés à l’avenir.