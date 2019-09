Une économiste bulgare est choisie comme nouvelle directrice générale du FMI

WASHINGTON — Une économiste bulgare, qui a grandi dans un pays qui était communiste à l’époque, a été choisie pour être la prochaine dirigeante de l’une des plus grandes institutions du capitalisme, le Fonds monétaire international, qui compte 189 nations.

Kristalina Georgieva, haute dirigeante de la Banque mondiale, a été choisie mercredi par le conseil d’administration du FMI pour devenir directrice générale du FMI. Elle succède à Christine Lagarde, qui démissionne pour aller diriger la Banque centrale européenne (BCE).

Le FMI est le prêteur mondial de dernier recours, qui fournit des prêts d’urgence lorsque les pays sont confrontés à une crise financière. Mme Georgieva prend la relève à un moment où l’économie mondiale ralentit et où les deux plus grandes économies, les États-Unis et la Chine, sont engagées dans une guerre commerciale.