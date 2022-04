Une embardée fait deux blessés graves à Montréal: l’alcool et la vitesse soupçonnés

MONTRÉAL — L’alcool et la vitesse pourraient être en cause dans une embardée qui a fait deux blessés graves samedi matin à Montréal.

L’accident est survenu vers 6 h 20 alors que le conducteur d’un véhicule qui circulait sur le boulevard Pie IX a perdu le contrôle près de l’intersection de la rue de Charleroi, dans l’arrondissement Montréal-Nord.

Le conducteur du véhicule, qui circulait en direction nord, s’est d’abord retrouvé sur le terre-plein central avant de finalement terminer sa course contre un lampadaire.

Le conducteur et son passager ont subi de graves blessures.

«Les deux personnes qui se trouvaient à bord au moment de l’accident ont subi de graves blessures et ont été transportées à l’hôpital», a indiqué l’agente Mariane Allaire Morin, porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

«Le conducteur, qui est un homme âgé de 33 ans, a subi des blessures qui ne mettent pas sa vie en danger. Quant au passager, un homme de 34 ans, il aurait subi des blessures sérieuses et on craint pour sa vie», a précisé la policière.

Le boulevard Pie IX a été fermé dans les deux directions entre le boulevard Henri-Bourrassa et la rue de Charleroi, et la scène a été protégée afin de permettre aux enquêteurs de faire leur travail.

«Les enquêteurs de la section en enquête collision se déplaceront sur la scène et devront l’analyser afin de comprendre toutes les causes et circonstances qui auraient contribué à cette collision», a relaté la porte-parole du SPVM tout en précisant que «l’alcool et la vitesse pourraient être en cause dans cet évènement».