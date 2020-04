Une employée d’un centre de soins de longue durée ontarien décède de la COVID-19

TORONTO — Un syndicat ontarien affirme qu’une travailleuse de soutien dans un foyer de soins de longue durée de Toronto est décédée des suites de la COVID-19.

La présidente de SEIU Healthcare, Sharleen Stewart, affirme que l’employée de 31 ans était une travailleuse attentionnée et compatissante.

Mme Stewart ajoute que sa mort nous rappelle les dangers auxquels sont confrontés les travailleurs de la santé de première ligne.

La femme travaillait à Sienna Altamont Care Community, dans l’est de Toronto.

Sienna Senior Living a indiqué dans un communiqué que la femme manquera à tous ses collègues et aux résidents.

Des éclosions de COVID-19 ont été signalées dans 104 foyers de soins de longue durée en Ontario. Au moins 933 résidents et 530 travailleurs ont été infectés, et on y a constaté au moins 162 décès de résidents.