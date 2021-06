Une enquête du RCLACQ démontre une explosion du prix des loyers qui échappe à la SCHL

MONTRÉAL — Les données de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) sur le coût moyen des loyers cachent la réalité vécue par les ménages à la recherche d’un nouveau domicile locatif.

Une enquête réalisée par le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ) démontre que la rareté de logements a entraîné une explosion des coûts que les chiffres du gouvernement ne reflètent aucunement.

La raison en est fort simple: les données de la SCHL comprennent à la fois des logements à louer et des logements déjà en location. «Puisque les hausses importantes de loyer surviennent surtout lorsque les logements sont remis en location par les propriétaires, cela montre à quel point les loyers explosent lorsqu’il y a un changement de locataires», explique-t-on dans l’enquête.

Le RCLALQ, lui, a plutôt fait pour une deuxième année consécutive des moyennes de prix demandés pour des dizaines de milliers de logements sur un site d’annonces en ligne (Kijiji), donc strictement pour des logements à louer, et le résultat est sans appel: les prix ont explosé depuis deux ans.

SCHL; un écart de 49 % avec la réalité

Ainsi, le coût moyen d’un logement à louer est de 1302 $ dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal, soit 8 % de plus que l’an passé. Cependant, lorsqu’on y regarde de plus près, l’augmentation est de 11 % pour un quatre et demi et atteint 15 % pour un cinq et demi ou plus. Lorsqu’on compare avec les données de la SCHL, l’écart devient flagrant. Par exemple, l’organisme gouvernemental affirme qu’un quatre et demi se loue 903 $ en moyenne à Montréal, alors que le loyer moyen réel demandé au nouveau locataire d’un quatre et demi est de 1349 $, soit 49 % de plus que l’évaluation de la SCHL.

Les hausses ont été moins importantes pour la RMR de Québec, soit de 4 %, mais elles varient énormément d’un secteur à l’autre. Par exemple, sur la rive-sud de Québec, le prix demandé a bondi de 32 % pour tous les logements comptant une chambre séparée ou plus.

Sherbrooke, Trois-Rivières et Granby: situation intenable

La situation est encore plus difficile dans les RMR de Sherbrooke et Trois-Rivières, où les augmentations atteignent en moyenne 12 % par rapport à l’an dernier et sont encore plus élevées pour les quatre et demi et les logements plus grands. Le RCLALQ souligne que ces données sont directement en lien avec des taux d’inoccupation très faibles de 1,3 %, alors que l’équilibre du marché est fixé à environ 3 %.

D’autres villes du Québec sont aussi durement touchées. Granby voit ses loyers plus élevés de 15 % que l’an dernier alors que le prix a bondi de 10 % dans les villes de Drummondville, Joliette, Saint-Hyacinthe et Victoriaville.

Le RCLALQ s’inquiète d’un appauvrissement aggravé des ménages locataires. Selon Statistique Canada, un ménage sur trois (34 %) dépense plus de 30 % de son revenu pour se loger et 14 % des locataires voient plus de la moitié de leur revenu avalé par le loyer, ce qui correspond, selon l’organisme, à près de 200 000 ménages locataires.

Registre et contrôle des loyers

Le Regroupement revient donc à la charge en réclamant «l’utilisation obligatoire de taux moyens de variation de loyer» publiés annuellement par le Tribunal administratif du logement (TAL) et qui existent seulement à titre indicatif actuellement. Et dans le cas où des travaux ou des améliorations majeures ont été réalisés, il demande que le propriétaire soit obligé de s’adresser au TAL pour en calculer l’impact sur le loyer.

Le RCLALQ réitère également sa demande de mise en place d’un registre des loyers public, universel et gratuit «pour mettre fin au phénomène des augmentations abusives de loyer lorsqu’un logement est remis en location» et qui permettrait aux ménages de vérifier le prix du loyer payé par le locataire précédent.

Pour la réalisation de cette enquête, le RCLALQ a récolté 57 634 annonces de logement à louer sur le site Kijiji entre le 30 janvier 2021 et le 13 mai 2021. Le comparatif a été établi avec une récolte de 60 987 annonces publiées au même endroit entre le 21 février et le 27 mai 2020.