Une enquête se penchera sur les condamnations injustifiées de postiers britanniques

LONDRES — Une enquête publique commence à se pencher, lundi, sur les condamnations injustifiées de centaines de postiers britanniques accusés de vol, de fraude ou de fausse comptabilité en raison d’un système informatique défaillant.

Entre 2000 et 2014, plus de 700 postiers ont été accusés à tort, certains ayant même été reconnus coupables et envoyés en prison. Il s’agit de l’une des plus grandes erreurs judiciaires de l’histoire britannique.

Les échecs ont été imputés à un système de comptabilité informatique défectueux appelé Horizon qui a été installé dans les agences postales locales en 1999. Le système a été fourni par la société technologique japonaise Fujitsu. Le Bureau de poste a soutenu pendant des années que les données d’Horizon étaient fiables et a accusé des directeurs de succursale de malhonnêteté lorsque le système a indiqué qu’il manquait de l’argent.

En avril, la Cour d’appel a annulé les condamnations injustifiées de 39 personnes qui dirigeaient des bureaux de poste locaux. Parmi elles, citons Harjinder Butoy, qui a été reconnu coupable d’avoir volé environ 200 000 livres (270 000 $ US) et emprisonné pendant plus de trois ans en 2008.

L’avocat Jason Beer a déclaré lundi à l’audience que l’enquête ne portait pas sur «un projet informatique qui a mal tourné», mais plutôt sur l’impact dévastateur que les échecs ont eu sur ceux qu’il a touchés.

«Des vies ont été ruinées, des familles déchirées, des familles se sont retrouvées sans abri ou sans ressources. Des réputations ont été détruites», a noté M. Beer.

L’enquête porte «sur les personnes dont la santé mentale et physique a été affectée, les personnes dont les mariages et les relations se sont détériorés ou ont échoué, les personnes qui ont pensé à se suicider et, dans certains cas, se sont suicidées», a-t-il ajouté.

L’enquête entendra les personnes les plus touchées par les défaillances informatiques, examinera la conduite du Bureau de poste et déterminera si les travailleurs concernés ont été correctement indemnisés.