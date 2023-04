Une enseignante des États-Unis blessée lors d’une fusillade poursuit l’école

RICHMOND, Va. — Une enseignante de première année en Virginie qui a été grièvement blessée par balle par son élève de 6 ans en janvier a intenté une action en justice, lundi, réclamant 40 millions $ en dommages-intérêts aux responsables de l’école.

Abby Zwerner, une enseignante de 25 ans à la Richneck Elementary School de Newport News, accuse l’école de négligence grave pour avoir prétendument ignoré plusieurs des avertissements le jour de la fusillade selon lesquels le garçon avait une arme à feu et était d’une «humeur violente».

Mme Zwerner a reçu une balle dans la main et la poitrine le 6 janvier pendant qu’elle était assise à une table de lecture dans sa classe. Elle a passé près de deux semaines à l’hôpital et a subi quatre interventions chirurgicales depuis la fusillade.

Cet événement a secoué cette communauté de construction navale militaire et a envoyé des ondes de choc dans tout le pays, beaucoup se demandant comment un enfant si jeune pouvait avoir accès à une arme à feu et tirer sur son professeur.

Le procès nomme comme défendeurs le conseil scolaire de Newport News, l’ancien surintendant George Parker III, l’ancienne directrice de Richneck Briana Foster Newton et l’ancienne directrice adjointe de Richneck Ebony Parker.

La porte-parole du conseil scolaire, Michelle Price, la présidente du conseil scolaire, Lisa Surles-Law, et d’autres membres du conseil n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de l’Associated Press. L’AP a aussi tenté de joindre sans succès l’ancien surintendant.

L’Associated Press n’a pas pu trouver dans l’immédiat un numéro de téléphone fonctionnel pour Mme Newton. Son avocate, Pamela Branch, a déclaré que sa cliente n’était pas au courant des informations selon lesquelles le garçon avait une arme à feu à l’école le jour de la fusillade.

Personne, incluant le garçon, n’a été inculpé dans ce dossier. Le surintendant a été congédié par la commission scolaire après la fusillade, tandis que le directeur adjoint a démissionné. Un porte-parole du district scolaire a indiqué que Mme Newton est toujours employée par le district scolaire, mais a refusé de dire quel poste elle occupe. Le conseil a également voté pour installer des détecteurs de métal dans chaque école du district, à commencer par Richneck, et pour acheter des sacs à dos transparents pour tous les élèves.

Dans la poursuite, les avocats de Mme Zwerner allèguent que tous les accusés savaient que le garçon «avait des antécédents de violence aléatoire» à l’école et à la maison, y compris un épisode l’année précédente, lorsqu’il avait «étranglé et étouffé» son professeur de maternelle.

«Tous les accusés savaient que John Doe attaquait les élèves et les enseignants, et sa motivation à blesser était dirigée vers toute personne sur son chemin, à la fois à l’école et en dehors, et ne se limitait pas aux enseignants à l’école», peut-on lire dans la poursuite.

Les responsables de l’école ont retiré le garçon de Richneck et l’ont envoyé dans une autre école pour le reste de l’année, mais lui ont permis de revenir en première année à l’automne 2022, indique le procès. Il a été placé sur un horaire modifié «parce qu’il poursuivait les élèves autour de la cour de récréation avec une ceinture dans le but de les fouetter avec», et insultait le personnel et les enseignants, est-il écrit dans le document. Selon l’horaire modifié, l’un des parents du garçon était obligé de l’accompagner pendant la journée scolaire.

Les parents du garçon n’avaient pas accepté de le placer dans des classes d’éducation spéciale où il aurait été avec d’autres élèves ayant des problèmes de comportement, indique la poursuite.