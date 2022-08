Une entente de principe a été conclue entre Loto-Québec et le SPGQ

MONTRÉAL — Une entente de principe a été conclue jeudi entre Loto-Québec et le syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ), dont les membres étaient en grève au début du mois.

C’est ce qu’ont confirmé la société d’État et le SPGQ.

Le contrat de travail des employés professionnels est échu depuis le 31 décembre 2021. L’entente de principe doit être présentée prochainement aux membres.

Les 455 personnes professionnelles de Loto-Québec – toutes représentées par le SPGQ – étaient en grève du 8 au 12 août.

Le personnel professionnel de Loto-Québec avait voté en juillet pour un mandat de grève d’une durée maximale de 20 jours à être pris du lundi au vendredi. Il avait aussi entériné un mandat de grève générale à durée indéterminée, tous les jours ouvrables, de 18 h 31 à 6 h 59, les samedis et dimanches ainsi que les jours fériés.

Les expertes et experts de Loto-Québec travaillent, notamment, dans les secteurs des technologies de l’information, des communications, des ventes et du marketing, des finances, de l’approvisionnement et de l’immobilier, ainsi que dans le secteur juridique.