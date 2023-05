Une entreprise d’énergie marémotrice met fin à un projet en Nouvelle-Écosse

HALIFAX — Une entreprise qui espérait produire de l’électricité à partir des importantes marées de la baie de Fundy met fin à ses activités en raison de ce qu’elle qualifie d’obstacles réglementaires excessifs de la part de Pêches et Océans Canada.

Jason Hayman, directeur général de Sustainable Marine Energy, établi au Royaume-Uni, indique que ses investisseurs ont confirmé qu’ils plaçaient leur filiale canadienne en faillite après des discussions infructueuses avec le ministère fédéral.

Son entreprise mettra fin à toutes ses activités au Canada, ce qui entraînera des pertes d’environ 30 à 40 millions $.

Il affirme que les difficultés de l’entreprise décourageront probablement d’autres investisseurs et risquent de tuer les investissements privés pour des sites d’essai potentiels dans le bassin des Mines.

Cependant, le ministère dit qu’il avait offert à l’entreprise le droit d’installer une turbine dans le bassin pendant un an et de surveiller si les poissons entraient en collision avec l’équipement.

M. Hayman soutient que le gouvernement fédéral n’était pas clair sur la quantité d’informations dont il aurait eu besoin pour répondre à ses préoccupations concernant les dommages potentiels aux poissons.

Trois autres développeurs potentiels sont toujours impliqués dans l’installation d’essai exploitée par le Fundy Ocean Research Centre for Energy, à but non lucratif, près de Parrsboro, en Nouvelle-Écosse.