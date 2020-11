Une entreprise ne peut invoquer la Charte pour éviter une amende, dit la Cour suprême

Une entreprise privée ne peut invoquer la protection offerte par la Charte contre les châtiments «cruels et inusités» pour contester une amende salée, a tranché la Cour suprême du Canada.

Le plus haut tribunal du pays a rendu jugement jeudi matin et règle la question: seuls les êtres humains peuvent se prévaloir de cette protection, qui vise la «dignité humaine», et interdit à l’État d’infliger des douleurs physiques ou psychologiques par des traitements ou des peines dégradants et déshumanisants.

La Cour suprême annule ainsi un jugement de la Cour d’appel du Québec.

Cette dernière avait tranché, en mars 2019, qu’une entreprise pouvait être victime de «traitements ou de peines cruels et inusités», et ainsi se prévaloir de la protection accordée par l’article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés.

Et quel était ce «traitement cruel» dont l’entreprise se plaignait?

De devoir payer beaucoup d’argent, a fait valoir une compagnie à numéro qui a invoqué cet argument pour ne pas avoir à acquitter une amende d’environ 30 000 $. C’est l’amende minimale obligatoire prévue par la Loi provinciale sur le bâtiment pour une compagnie qui a agi comme entrepreneur en construction sans détenir la licence requise.

La juge Dominique Bélanger, qui écrivait au nom de la majorité de la Cour d’appel, avait souligné que des entreprises ont réussi dans le passé à bénéficier de certaines protections accordées par la Charte. Et puis, écrivait-elle, il ne faut pas ignorer les conséquences que peuvent subir certaines personnes à la suite de sanctions de nature économique: «Je ne crois pas que la société canadienne trouverait acceptable ou dans l’ordre naturel des choses, en toutes circonstances, qu’une amende totalement disproportionnée conduise une personne morale ou une organisation à la faillite, mettant ainsi en péril les droits de ses créanciers ou forçant les licenciements», poursuivait-elle.

Le juge Jacques Chamberland de la Cour d’appel, dissident, n’était pas d’accord avec elle: «Ce serait dénaturer totalement le sens commun des mots, selon moi, de dire que l’on peut faire preuve de cruauté envers une entité corporative, une société par actions. La cruauté s’exerce envers des êtres vivants, en chair et en os, fussent-ils des êtres humains ou des animaux», statuait-il.

C’est l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) qui avait plaidé ce dossier. Après sa victoire en Cour d’appel, l’APCHQ disait espérait que le jugement allait inciter le gouvernement à revoir les amendes dans le domaine de la construction, afin qu’elles puissent être justes et proportionnelles, en fonction des circonstances de chaque cas.

Cette décision de la Cour d’appel avait le potentiel d’ouvrir la porte à la contestation — par des entreprises — de bon nombre de peines prévues par les lois.

La Cour suprême vient toutefois de mettre fin à ce débat.