Une entreprise travaillant sur des bases militaires victime d’un rançongiciel

OTTAWA — Un géant canadien de l’ingénierie qui travaille notamment sur les infrastructures militaires, électriques et de transport critiques à travers le pays a été victime d’une attaque de rançongiciel.

Le ministère de la Défense nationale affirme que Black & McDonald a signalé l’attaque le mois dernier, mais l’entreprise a refusé de confirmer publiquement l’incident.

Le ministère de la Défense et Ontario Power Generation, qui a également confirmé l’attaque, précisent qu’il n’y a aucune preuve qu’elle a compromis des informations délicates ou secrètes sur leurs sites et leurs opérations.

Mais l’expert en cybersécurité Terry Cutler soutient que l’attaque est inquiétante, car toutes les données secrètes détenues par Black & McDonald sur son travail avec l’armée et d’autres clients pourraient avoir été volées.

L’entreprise dit qu’elle a fourni une large gamme de services de génie électrique et mécanique aux services publics et ministères fédéraux, provinciaux et municipaux au cours des dernières années.

Elle a fourni un soutien logistique et de construction aux bases militaires canadiennes, travaillé sur des centrales nucléaires et d’autres centrales électriques et a conclu des contrats avec la Toronto Transit Commission et l’aéroport de Halifax.