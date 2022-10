Une épicerie équilibrée minimale coûte 15% de plus que l’an dernier, selon un rapport

MONTRÉAL — Bien manger coûte de plus en plus cher, notamment à Montréal, où un rapport a noté une importante hausse de la facture à l’épicerie.

En marge de la Journée mondiale de l’alimentation, le 16 octobre prochain, le Dispensaire diététique de Montréal a dévoilé mercredi son rapport sur le Panier à provisions nutritif et économique (PPNE), un outil qui estime le coût minimal d’une épicerie équilibrée et conforme aux recommandations nutritionnelles pour une famille type.

Les données recueillies entre octobre 2021 et juillet 2022 relèvent une forte augmentation de la facture d’épicerie à Montréal. En octobre 2021, le coût minimal annuel était de 11 286,81 $, soit 7,73 $ par personne par jour. En juillet 2022, la facture s’est élevée à 12 987,35 $, soit 8,90 $ par personne par jour, ce qui représente une hausse de 15 % du coût par année pour une famille de quatre personnes.

Le panier, constitué de 68 aliments divisés en 11 catégories, a indiqué que les aliments ayant connu la plus forte hausse au cours de la dernière année sont les produits céréaliers (37 %) et les fruits frais, en conserve ou surgelés (41 %). L’analyse montre également que 7 des 11 catégories ont subi une augmentation de 10 % ou plus lors des périodes évaluées.

Le rapport du Dispensaire diététique a aussi souligné la croissance de l’insécurité liée à l’alimentation au Québec. L’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) a calculé entre mars 2020 et mars 2022 une augmentation de 10 % à 15 % du niveau d’insécurité alimentaire modérée ou grave dans la province.

