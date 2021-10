Une «équipe d’action rapide» pour mettre en place un corps policier à Winneway

MONTRÉAL — Le gouvernement québécois a annoncé jeudi la création d’une «équipe d’action rapide» pour développer un service de police pour la Première Nation de Long Point, dans la communauté de Winneway, en Abitibi-Témiscamingue.

Le service devrait être inauguré «dans les prochains mois», a indiqué Québec dans un communiqué. Il s’agira d’«un projet pilote de police régionale», desservant trois communautés autochtones voisines.

Entre-temps, les deux autres Premières Nations impliquées, soit celles de Kebaowek et de Timiskaming, ainsi que la Sûreté du Québec, s’organiseront pour desservir Winneway.

Même s’il ne se dit «pas prêt à crier victoire», le chef de la Nation de Long Point, Steeve Mathias, «accueille favorablement l’annonce» et «demeure optimiste». Il a salué en entrevue téléphonique le choix des deux responsables du projet, Michel Martin et Jean Cotten, le premier ayant été chef de police dans le Nord et le second étant «très respecté au sein de la communauté» de Winneway, qu’il connaît bien.

«Je suis certain que cette démarche conjointe entre la Sûreté du Québec et les Premières Nations donnera des résultats concrets», a annoncé le ministre responsable des Affaires autochtones, Ian Lafrenière, dans le communiqué. «Le service régional est non seulement une solution pour Winneway, mais j’ai bon espoir qu’elle pourra inspirer d’autres communautés.»

La communauté n’a plus de corps policier local depuis 15 ans, à cause d’une mésentente avec le gouvernement concernant le financement d’un tel service. La Sûreté du Québec doit faire jusqu’à «deux heures» de trajet pour s’y rendre en cas d’urgence, avait expliqué le chef Mathias dans une précédente entrevue.

En cas de situation de crise, ce délai pourrait faire la différence entre la vie et la mort, selon lui.

En juin dernier, «un jeune homme en crise» avait tiré des coups de feu «juste devant l’école de la communauté», forçant des civils à évacuer les alentours et «confronter la personne en détresse pour la convaincre de lâcher son arme», en l’absence de policiers. Heureusement, l’incident a été résolu sans décès.

La Première Nation de Long Point a fait plusieurs sorties publiques dans les mois qui ont suivi pour réclamer des actions du gouvernement.

―――

Cet article a été produit avec le soutien financier des Bourses Facebook et La Presse Canadienne pour les nouvelles.