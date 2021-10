Une équipe de candidats anishinabeg convoite la petite municipalité de Laforce

MONTRÉAL — Une petite révolution autochtone pourrait être sur le point de survenir dans la localité de Laforce, au Témiscamingue.

Traditionnellement peu intéressés par la politique municipale, les Anishinabeg de la Première Nation de Long Point ont décidé d’investir la politique municipale avec une équipe de quatre candidats issus de la communauté de Winneway, qui se trouve sur le territoire de Laforce.

Or, la communauté de Winneway compte près du double de citoyens ayant droit de vote que la municipalité de Laforce elle-même. Celle-ci compte en effet un peu moins de 100 électeurs, alors qu’il y en a près de 200 à Winneway.

C’est donc dire qu’un vote massif de la communauté de Winneway pour ses candidats, dont l’ancien chef du conseil de bande Leonard Polson qui brigue la mairie, donnerait aux Anishinabeg la majorité au conseil municipal, qui compte sept sièges incluant celui du maire.

Réconciliation, coopération et partenariat

Joint par La Presse Canadienne, M. Polson a cependant tenu à se montrer rassurant.

«On se présente dans un esprit de réconciliation, de coopération et de partenariat entre les communautés. On s’est présenté parce qu’on sait qu’on peut faire une différence pour la communauté de Laforce. On regarde à créer de nouvelles relations synergiques entre la municipalité de Laforce et la communauté de Winneway.

«On ne regarde pas ça comme une manière d’entrer et de prendre le contrôle, d’augmenter les taxes municipales ou de dire au monde de partir, parce qu’il y en a qui ont cette crainte. Ce n’est pas du tout notre idée. On n’a jamais eu cette intention», s’exclame-t-il au bout du fil.

«On regarde le développement économique, on regarde ce qui pourrait être mutuellement bénéfique à la municipalité et à Winneway.

«On cohabite. On reste à côté l’un de l’autre depuis des années et on veut amener ça à un autre niveau. C’est pour ça qu’on se présente aux élections municipales», explique-t-il.

Des avantages pour Laforce

Il souligne que le territoire du Témiscamingue regorge de ressources naturelles et que la possibilité pour les Autochtones de Winneway de travailler main dans la main avec Laforce est là pour être saisie.

«On pense qu’on peut aider à faire avancer les dossiers soit économiques, le développement des terres agricoles, créer des jardins communautaires, aller dans l’élevage.»

Leonard Polson note que de nombreuses entreprises veulent profiter de ces richesses. «Si on met nos forces ensemble, Laforce et la communauté de Winneway, je pense qu’on va être dans une meilleure position pour négocier avec ces compagnies-là», fait-il valoir, lui qui a déjà été négociateur en foresterie.

Aussi, il rappelle que la communauté anishinabeg a beaucoup à offrir. «Nous autres, à Winneway, on a accès à des fonds du gouvernement et c’est sûr qu’on va regarder de quelle manière on pourrait bénéficier le plus possible des divers programmes qui sont à notre disposition.»

Des discussions entre la petite équipe de candidats municipaux et le conseil de bande ont également ouvert la porte à des possibilités jusque-là inédites. «On pourrait aller jusqu’à donner accès à notre clinique de santé, au service des incendies de Winneway à toute la communauté de Laforce. Ça réduirait les coûts pour eux et les temps d’intervention.»

Appui du conseil de bande

Alors que l’on aurait pu s’attendre à des objections du conseil de bande, qui pourrait craindre une compétition d’un conseil municipal majoritairement autochtone, c’est tout le contraire qui se produit. Les candidats bénéficient en effet de l’appui officiel du chef et du Conseil de la Première Nation de Long Point, Steeve Mathias. «Ce ne sera pas une compétition, précise Leonad Polson. Ce sera de regarder de quelle manière on va pouvoir offrir le plus à la municipalité de Laforce, mais comment on peut bénéficier dans un partenariat entre les deux communautés.»

M. Polson souligne d’ailleurs qu’il sent un engouement inédit pour la politique municipale à Winneway, avec l’arrivée de son équipe dans le décor. Les trois autres membres de l’équipe anishnabeg-québécoise, comme elle se décrit elle-même, sont Priscilla Pichette, directrice des soins de santé et infirmiers à la clinique de Winneway, Cassandra Pichette, directrice des ressources naturelles pour la Première Nation de Long Point, et Steve Leblanc, qui oeuvre dans le domaine de l’exploration minière.

L’actuel maire de Laforce, Gérald Charron, se représente à l’élection du 7 novembre. Il occupe ce siège depuis 2001 avec une seule interruption: défait par Isabelle Morin en 2013, il lui avait repris le siège de maire à l’élection suivante de 2017. Mme Morin se présente à nouveau cette année, mais comme conseillère municipale cette fois.

Des sept sièges de la petite municipalité, qui comptait 261 habitants au recensement de 2016, deux ont donné lieu à des élections sans opposition cette année, les cinq autres, incluant celui du maire, étant contestés. Seul le poste de maire avait donné lieu à une élection en 2017, aucun autre poste n’étant contesté. Certains n’avaient pas eu de candidature.