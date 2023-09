Une équipe de sauvetage internationale à la rescousse d’un spéléologue mal en point

ISTAMBOUL — Des sauveteurs d’un peu partout en Europe se sont précipités jeudi dans une grotte du sud de la Turquie, le tout pour sauver un chercheur américain coincé à environ 1000 mètres sous la surface après avoir souffert d’un saignement d’estomac.

Le spéléologue expérimenté Mark Dickey, 40 ans, est soudainement tombé malade au cours d’une expédition avec une poignée d’autres personnes, dont trois autres Américains, dans la grotte de Morca, située dans les montagnes du Taurus, a déclaré l’Association européenne des sauveteurs spéléologiques.

Dans un message vidéo diffusé jeudi par la direction des communications de Turquie, M. Dickey a remercié la communauté spéléologique et le gouvernement turc pour leurs efforts.

«Le monde de la spéléologie est un groupe très soudé et c’est incroyable de voir combien de personnes ont répondu présentes en surface», a-t-il souligné.

«Nous attendons toujours que les communications parviennent jusqu’ici, ce qui prend un jour ou deux, a-t-il souligné. Je ne sais pas vraiment ce qui s’est passé, mais je sais que la réponse rapide du gouvernement turc pour obtenir les fournitures médicales dont j’ai besoin, à mon avis, m’a sauvé la vie.»

La communication avec M. Dickey prend de cinq à sept heures et est assurée par des coureurs qui se rendent du spéléologue jusqu’au camp sous la surface où une ligne téléphonique a été installée.

M. Dickey a souffert d’une hémorragie gastro-intestinale lors de sa descente dans la grotte et il est incapable de se hisser seul, a indiqué l’Association européenne de sauvetage des grottes sur son site internet. M. Dickey, qui saignait et perdait du liquide de l’estomac, a arrêté de vomir et a mangé pour la première fois depuis des jours, selon un groupe de sauvetage spéléologique établi dans le New Jersey auquel il est affilié. On ne sait pas exactement ce qui a causé son problème de santé.

L’équipe d’intervention initiale du New Jersey a déclaré que M. Dickey était «très malade». Le sauvetage nécessitera de nombreuses équipes et des soins médicaux constants, a indiqué le groupe.

Les experts estiment que l’opération de sauvetage pourrait prendre des jours, voire des semaines, selon les conditions. Les efforts de sauvetage impliquent actuellement plus de 170 personnes, dont des médecins, des ambulanciers qui s’occupent de M. Dickey et des spéléologues expérimentés, a déclaré Yusuf Ogrenecek de la Fédération spéléologique de Turquie, ajoutant que l’opération de sauvetage pourrait prendre jusqu’à deux à trois semaines.

Une équipe de sauveteurs de l’équipe nationale italienne de sauvetage alpin et spéléologique s’envolera pour la Turquie jeudi soir. Au total, une cinquantaine de sauveteurs seront présents vendredi matin à l’entrée de la grotte, prêts à participer à l’opération dirigée par les autorités turques.

Les équipes de secours espèrent que l’extraction pourra commencer samedi ou dimanche.