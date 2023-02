Une équipe de volontaires de C.-B. attend le feu vert d’Ottawa pour aller en Turquie

VANCOUVER — Une équipe de recherche et sauvetage de la Colombie-Britannique est fin prête à se rendre en Turquie pour prêter main-forte après les tremblements de terre dévastateurs de lundi, mais elle fait face à de multiples obstacles en attendant l’approbation des autorités fédérales.

Justin Mulcahy, porte-parole de l’Équipe de recherche et sauvetage en milieu urbain à l’aide d’équipement lourd de Vancouver, a précisé qu’il n’y avait eu aucune demande officielle en provenance d’Ottawa pour se déployer dans la région sinistrée.

Cette Équipe de recherche et sauvetage relève du service de prévention des incendies de la Ville de Vancouver.

La ministre de la Gestion des urgences de la Colombie-Britannique, Bowinn Ma, a déclaré que son gouvernement avait contacté le ministère fédéral de la Sécurité publique dès lundi matin, quelques heures seulement après le premier tremblement de terre, car une telle aide d’urgence doit être coordonnée.

La ministre Ma a indiqué que son gouvernement était depuis en contact quotidien et constant avec la Sécurité publique fédérale, mais qu’on n’avait pas encore reçu de directives d’Ottawa.

En attendant une réponse fédérale, la ministre Ma ne peut pas présumer des conversations qui ont lieu entre Affaires mondiales Canada et ses partenaires.

Justin Mulcahy précise par ailleurs que son équipe de Vancouver n’a toujours pas obtenu l’accréditation internationale d’une agence affiliée aux Nations unies qui leur aurait permis de se déployer à un si court préavis. «Notre objectif était d’avoir ces équipes disponibles pour une utilisation locale, provinciale et fédérale», a-t-il dit.

Taylan Tokmak, consul général de Turquie à Vancouver, a déclaré mercredi qu’un autre groupe de volontaires, de l’Équipe de recherche et de sauvetage en milieu urbain de Burnaby, se trouvait déjà dans la zone sinistrée en Turquie. Selon la ministre Ma, cette équipe de Burnaby s’est déployée «de façon autonome» cette semaine.

Le tremblement de terre de magnitude 7,8, suivi de plusieurs répliques puissantes, a ravagé des régions du sud-est de la Turquie et du nord-ouest de la Syrie, rasant des bâtiments et tuant plusieurs milliers de personnes.

Le plus récent bilan faisait état jeudi de plus de 20 700 morts confirmés dans les deux pays et plus de 75 000 blessés.