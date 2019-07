Une équipe tente de venir à la rescousse d’une baleine noire empêtrée

Une équipe d’intervention a commencé à libérer une baleine noire empêtrée dans de la corde au large de la Nouvelle-Écosse, a indiqué le ministère des Pêches et Océans, samedi.

Selon le ministère, une organisation à but non lucratif de Terre-Neuve et Labrador, Whale Release and Strandings, tente depuis mercredi de désempêtrer la baleine noire 3125.

L’équipe est parvenue jeudi à sectionner une ligne de cordage, mais la baleine est demeurée empêtrée.

La bête se déplace dans les eaux à l’est de la Nouvelle-Écosse. L’équipe d’intervention tente de planifier ce que sera la suite des événements.

La baleine, qui avait une corde enroulée autour de la mâchoire et à travers la bouche, avait été repérée le 4 juillet par Transports Canada à l’est de la péninsule gaspésienne.

Selon Philip Hamilton, un chercheur de l’aquarium de la Nouvelle-Angleterre, il sera difficile de libérer l’animal de son fâcheux empêtrement.

Les scientifiques estiment la population mondiale de baleines noires à environ 400. Huit individus de cette espèce sont morts dans les eaux canadiennes depuis le début de 2019.