Une étape est franchie pour la création d’un nouveau parc national, à l’Î.-P.-É.

LENNOX ISLAND, Î.-P.-É. — Un long chapelet d’îles immaculées avec des plages de sable blanc, décrites comme la dernière région sauvage côtière de l’Île-du-Prince-Édouard, pourrait bientôt devenir le prochain parc national du Canada.

Parcs Canada a signé mercredi un protocole d’entente avec deux communautés autochtones de l’Île-du-Prince-Édouard afin de protéger le secteur de Hog Island Sandhills, qui comprend l’un des écosystèmes de dunes côtières les plus importants, sur le plan écologique, de toute la côte Est.

Connue en langue mi’kmaq sous le nom de Pituamkek, qui signifie «à la longue dune de sable», cette bande de terre de 50 km, qui longe la côte nord-ouest de l’Île-du-Prince-Édouard, est utilisée par les Mi’kmaq depuis 4000 ans. D’importantes fouilles archéologiques ont été menées dans cet archipel qui comprend des sites considérés comme sacrés par les Mi’kmaq.

«On est plusieurs à y être allés avec nos parents et nos grands-parents pour pêcher des anguilles et des huîtres et pour cueillir des petits fruits et courir le long des plages de sable sans fin», a raconté la cheffe Darlene Bernard, de la première nation de l’île Lennox, lors d’une conférence de presse virtuelle, mercredi.

Les rivages nord des îles sont exposés aux puissantes marées du golfe du Saint-Laurent. Plus important encore, la longue bande de terre protège l’île Lennox, la baie de Malpèque et la baie Cascumpec, des régions mondialement connues pour leurs huîtres et autres produits de la mer.

Cela signifie que ces îles sont également importantes pour la stratégie d’Ottawa sur les changements climatiques, qui comprend la lutte contre l’élévation du niveau de la mer.

Cogestion avec les Autochtones

Le chef Junior Gould, de la première nation d’Abegweit, a déclaré que les ententes indiquent clairement que Pituamkek fait partie du territoire non cédé des Mi’kmaq, sous réserve des traités de paix et d’amitié signés avec la Couronne au début des années 1760.

«Nous voulons protéger l’environnement, protéger la culture et protéger notre peuple et son mode de vie à l’Île-du-Prince-Édouard», a déclaré le chef Gould aux journalistes.

Le ministre fédéral de l’Environnement, Steven Guilbeault, a soutenu de son côté que la réserve de parc national proposée serait l’un des premiers des 10 nouveaux parcs nationaux à être créés grâce à la cogestion avec des communautés autochtones, comme l’a promis le premier ministre Justin Trudeau.

La désignation de «réserve de parc national» reconnaît une zone comme faisant l’objet d’une revendication territoriale active.

Accessibles uniquement par bateau, les îles comprennent un ancien cimetière mi’kmaq et quelques forêts anciennes, devenues rares. De plus, elles abritent plusieurs espèces menacées ou en voie de disparition, dont le pluvier siffleur et la petite chauve-souris brune. La cheffe Bernard a déclaré que le plan à long terme prévoit de rendre les îles accessibles aux visiteurs, en fixant toutefois des limites à certains endroits.

Après une étude archéologique en 2006, les deux communautés mi’kmaq et le gouvernement provincial ont demandé à Ottawa en 2009 de désigner les îles comme «zone protégée». Une étude de faisabilité, amorcée en 2019, a été récemment achevée, ouvrant la voie à l’accord de mercredi.

On amorcera maintenant les négociations sur un accord final pour établir officiellement le parc national, mais aucun échéancier n’a été fixé.