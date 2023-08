Une étude aux É.-U. montre des liens entre le forage et des maladies chez les enfants

HARRISBURG, Pa. — Les enfants qui vivaient à proximité de puits de gaz naturel en Pennsylvanie, où les forages sont nombreux, étaient plus susceptibles de développer une forme de cancer relativement rare, et les résidents de tous âges vivant à proximité avaient un risque accru de réactions asthmatiques graves, ont dévoilé des chercheurs dans les rapports publiés mardi soir.

Ces recherches financées par les contribuables et menées par l’Université de Pittsburgh s’ajoutent à un ensemble de preuves suggérant des liens entre l’industrie du gaz et certains problèmes de santé. Les chercheurs ont trouvé ce qu’ils ont appelé des associations significatives entre l’activité de l’industrie du gaz et deux maladies: l’asthme et un type de cancer relativement rare chez les enfants appelé lymphome.

Les chercheurs n’ont pas été en mesure de dire si le forage a causé les problèmes de santé, car les études n’ont pas été conçues pour le faire. Au lieu de cela, les chercheurs ont passé au peigne fin les dossiers de santé pour essayer de déterminer les associations possibles en fonction de la proximité des résidents avec les puits de gaz naturel.

Les entreprises énergétiques utilisent la fracturation hydraulique pour capturer le gaz naturel emprisonné dans la roche de schiste. Cette technique, utilisée parallèlement au forage horizontal, consiste à pomper de grandes quantités d’eau, de sable et de produits chimiques dans les profondeurs du sol afin de briser les roches de schiste contenant du gaz.

Dans leur étude, les chercheurs ont découvert que les enfants qui vivaient à moins de 1,6 km d’un puits avaient cinq à sept fois plus de risques de développer un lymphome que les enfants qui vivaient à 8 km ou plus d’un puits. Cela représente de 60 à 84 cas de lymphomes par million d’enfants vivant à proximité de puits, contre 12 par million chez les enfants vivant plus loin.

Pour l’asthme, les chercheurs ont conclu que les personnes atteintes de troubles respiratoires qui vivaient à proximité de puits étaient plus susceptibles d’avoir des réactions graves pendant l’extraction du gaz que les personnes qui ne vivaient pas près des puits.

Cependant, les chercheurs ont déclaré qu’ils n’avaient trouvé aucune association cohérente pour des réactions graves pendant les périodes où les équipes construisaient, foraient et procédaient à la fracturation hydraulique des puits.

Les familles ont fait pression

Le projet de 2,5 millions $ US échelonné sur quatre ans se termine après que l’ancien gouverneur de l’État, le démocrate Tom Wolf, a accepté en 2019 de commander le projet en réponse à la pression des familles de patients pédiatriques atteints de cancer qui vivent au milieu du réservoir de gaz naturel le plus prolifique du pays, situé dans l’ouest de la Pennsylvanie.

Une forme extrêmement rare de cancer des os, le sarcome d’Ewing, avait été diagnostiquée chez des dizaines d’enfants et de jeunes adultes dans une zone fortement forée à l’extérieur de Pittsburgh, et ces familles ont contribué à mettre de la pression sur M. Wolf pour commander l’étude.

Les chercheurs ont toutefois spécifié qu’ils n’avaient trouvé aucune association entre le forage de gaz et la leucémie infantile, les cancers du cerveau et des os.

Par ailleurs, les chercheurs ont déclaré que leurs conclusions sur les naissances prématurées et le poids à la naissance parmi les familles vivant à proximité des puits de gaz faisaient écho aux conclusions mitigées d’études similaires. Il y avait des indices que la production de gaz pourrait réduire le poids à la naissance d’environ 28g (moins d’une once) en moyenne.

Edward Ketyer est un pédiatre à la retraite qui a siégé au conseil consultatif de l’étude. Il s’attendait à ce que les études soient cohérentes avec les recherches précédentes montrant que «plus vous vivez près de l’activité de fracturation, le risque que vous ayez une variété de maladies augmente».

«La plus grande question est pourquoi est-ce que quelqu’un est surpris à ce sujet?» a déclaré M. Ketyer, également président de l’organisation Physicians for Social Responsibility Pennsylvania.

Les rapports ont été publiés au début d’une réunion publique organisée mardi soir par l’École de santé publique de l’Université de Pittsburgh et le département de la Santé de l’État, sur le campus de la Pennsylvania Western University, propriété de l’État.

Un certain nombre d’États ont renforcé leurs lois sur la fracturation hydraulique et l’élimination des déchets au cours de la dernière décennie. Cependant, les chercheurs ont répété à plusieurs reprises que les lacunes réglementaires laissent une image incomplète de la quantité de substances toxiques que l’industrie émet dans l’air, injecte dans le sol ou produit comme déchets.

Difficile d’établir les causes des maladies

L’étude financée par la Pennsylvanie fait suite à d’autres études qui ont révélé des taux plus élevés de cancer, d’asthme, de faible poids à la naissance et d’autres conséquences chez les personnes vivant à proximité des champs de forage à travers le pays.

L’industrie du gaz a soutenu que la fracturation hydraulique est sûre et des groupes industriels de Pennsylvanie ont soutenu l’initiative de M. Wolf pour aller au fond des choses concernant les cas de cancer pédiatrique.

Les conclusions de l’étude sont en train de voir le jour sous la direction du nouveau gouverneur Josh Shapiro, également démocrate, qui a succédé à M. Wolf en janvier.

L’avènement de la fracturation hydraulique à grand volume combinée à des kilomètres de forage horizontal profondément dans le sol au cours des deux dernières décennies a transformé les États-Unis en une superpuissance mondiale du pétrole et du gaz.

Mais cela a également suscité un torrent de plaintes concernant la pollution de l’eau et de l’air, ainsi que les maladies et les problèmes de santé, à mesure qu’elle empiétait sur les banlieues dans des États tels que le Texas, le Colorado et la Pennsylvanie.

Établir la cause des problèmes de santé est une tâche difficile.

Il peut être ardu, voire impossible, pour les chercheurs de déterminer exactement le degré d’exposition des personnes aux polluants de l’air ou de l’eau, et la plupart du temps les scientifiques ne peuvent pas exclure d’autres facteurs contributifs.

Pour cette raison, les chercheurs en santé environnementale essaient de recueillir suffisamment de données pour évaluer les risques et tirer des conclusions.

«L’idée est que nous recueillons des preuves d’une manière ou d’une autre de manière systématique, et nous examinons ces preuves et jugeons si la causalité est une interprétation raisonnable à faire», a déclaré David Ozonoff, professeur à la retraite en santé environnementale qui a présidé le département de santé environnementale à l’Université de Boston.