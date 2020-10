Une étude débute à Montréal pour savoir combien de jeunes ont eu la COVID-19

MONTRÉAL — Les enfants et les adolescents de Montréal sont invités à participer à une importante étude visant à déterminer l’ampleur de la transmission de la COVID-19 chez les jeunes. L’information obtenue pourra aider à prendre des décisions pour les écoles.

Le Groupe de travail sur l’immunité face à la COVID-19 (GITC) du Canada a annoncé mardi son soutien, de l’ordre de 720 000 $, à ce projet de recherche.

Baptisé EnCORE, il consiste à étudier les enfants de 2 à 17 ans fréquentant des garderies, des écoles primaires et des écoles secondaires qui ont été sélectionnées au hasard dans quatre quartiers de Montréal: Beaconsfield, Hochelaga-Maisonneuve, Montréal-Nord et le Plateau.

Le choix de la métropole a été fait car elle a été l’une des zones les plus durement frappées par la COVID-19 au printemps.

La perspective d’une autre fermeture des écoles inquiète la population. Surtout parce que lors de la première vague, des enquêtes canadiennes ont révélé que le confinement avait eu des conséquences néfastes sur le bien-être affectif, comportemental et psychologique des enfants.

Ainsi, en plus de déterminer l’ampleur de la propagation du virus, les chercheurs désirent étudier la prévalence de problèmes de santé affective et mentale chez les enfants dans les différents quartiers de Montréal.

Les résultats devraient aussi permettre d’évaluer l’efficacité des mesures de lutte contre la COVID-19.

«Les constatations de cette étude nous aideront à prendre des décisions au sujet de mesures comme les fermetures d’écoles et la distanciation physique, dans le souci de trouver l’équilibre entre les conséquences directes de la COVID-19 et les conséquences involontaires des mesures de confinement», précise dans un communiqué Dre Mylène Drouin, directrice de santé publique pour la région de Montréal.

Pour prendre toutes ces décisions, il est important de comprendre comment le contexte socioéconomique, la densité de population et d’autres facteurs agissent sur le risque d’infection et de transmission du virus chez les enfants et les adolescents, ajoute Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada.

Tous les parents dont les enfants fréquentent les écoles et les garderies sélectionnées sont invités à inscrire ceux-ci afin qu’ils participent à l’étude.

Dans ce but, ou pour savoir si l’école ou la garderie de leur enfant en fait partie, les parents peuvent visiter le site web de l’étude EnCORE : www.etudencore.ca