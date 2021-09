Une étude montre une réduction importante de la glace sur les montagnes des Pyrénées

MADRID — Les glaciers les plus au sud de l’Europe seront probablement réduits à des plaques de glace au cours des deux prochaines décennies en raison des changements climatiques, alors que la diminution de la masse de glace sur la chaîne de montagnes des Pyrénées se poursuit à une vitesse constante, mais rapide observée depuis les années 1980, selon ce que rapportent des scientifiques espagnols dans une nouvelle étude.

Les Pyrénées, qui marquent la frontière naturelle entre l’Espagne et la France, ont vu trois glaciers disparaître ou se réduire à des bandes de glace stagnante depuis 2011. Dans 17 des deux douzaines de calottes glaciaires restantes, il y a eu une perte moyenne de 6,3 mètres d’épaisseur de glace.

Leur masse a également diminué de plus d’un cinquième en moyenne, soit 23%, en près d’une décennie, selon l’étude publiée la semaine dernière dans la revue Geophysical Research Letters. Ses conclusions ont été annoncées aux médias vendredi.

Les scientifiques espagnols ont blâmé le changement climatique pour cette diminution, et en particulier une augmentation globale de la température de 1,5 degré Celsius dans la région pyrénéenne depuis le 19e siècle.

«Ce que nous voyons ici est un avertissement préalable de ce qui peut arriver dans d’autres montagnes, comme dans les Alpes», a déclaré Jesús Revuelto, l’un des auteurs de l’étude.

Le géologue Ixeia Vidaller, un autre auteur de l’étude, a déclaré que la perte de masse de glace était également une «tragédie» pour le paysage pyrénéen, avec des effets qui restent à déterminer sur la biodiversité.

Les chercheurs travaillent pour l’Institut pyrénéen d’écologie, ou IPE, une branche du principal organisme public de recherche scientifique espagnol, le CSIC. Ils ont utilisé des images satellites de haute résolution et des visuels obtenus lors de vols de recherche en 2011 pour cartographier l’évolution de la masse de glace, en la comparant aux données obtenues lors de visites sur le terrain et aux modèles 3D des crêtes montagneux produits l’été dernier à l’aide de drones.

Les scientifiques ont découvert une perte d’épaisseur de glace pouvant atteindre 20 mètres dans certaines parties de certains des glaciers qui fondent le plus rapidement. La diminution des quatre plus grandes d’entre elles est plus cohérente que celle des plus petites parmi les calottes glaciaires étudiées, ont-ils déclaré, car la glace dans de nombreux cas s’est déjà retirée à l’ombre des crêtes sculptées par des siècles d’érosion.

Par rapport à d’autres études existantes sur la perte de glace dans le passé, les recherches de l’IPE ont également révélé que le taux annuel de perte de masse de glace n’a pas ralenti depuis les années 1980.

«Nous pouvons affirmer avec certitude que les glaciers pyrénéens sont en danger extrême et pourraient disparaître ou devenir des plaques de glace résiduelles dans environ deux décennies», ont écrit les scientifiques.

Un récent rapport scientifique du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) indique que le changement climatique est une responsabilité « sans équivoque » de l’homme et « un fait établi ».

Le rapport du GIEC prévoit également que les températures dans environ une décennie dépasseront probablement un niveau de réchauffement que les dirigeants mondiaux ont cherché à empêcher.

Le bassin méditerranéen, partagé par le sud de l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, est identifié par les experts de l’ONU comme un « point chaud du changement climatique », susceptible de subir des vagues de chaleur dévastatrices, des pénuries d’eau et une perte de biodiversité, entre autres conséquences.