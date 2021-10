Une étude permet d’établir à 1021 la présence des Vikings à Terre-Neuve

HALIFAX — Une étude vient signaler que les Vikings s’étaient installés dans un coin reculé du nord de Terre-Neuve en 1021, établissant pour la première fois une date précise pour la première colonie européenne dans les Amériques, il y a exactement 1000 ans.

Les vestiges de la petite colonie nordique de L’Anse aux Meadows ont été découverts en 1960 par l’explorateur norvégien Helge Ingstad et son épouse, l’archéologue Anne Stine. Mais les méthodes utilisées pour déterminer la date de construction étaient imprécises.

Jusqu’à cette semaine, on pensait que le campement scandinave avait été établi vers l’an 1000 apr. J.-C..

Cette date initiale de colonisation était basée sur les premières techniques de datation au radiocarbone, dont les résultats ont été recoupés avec l’analyse des vestiges architecturaux et une poignée d’artefacts, ainsi que des interprétations de sagas islandaises écrites des siècles après que les Vikings aient quitté l’île.

«Les bâtiments sont typiques de l’Islande et du Groenland des XIe et Xe siècles», a déclaré Birgitta Wallace, une archéologue à la retraite de Parcs Canada qui a travaillé avec M. Ingstad et sa femme dans les années 1960. «Ils ont une forme et un matériau assez distinctifs et il y avait suffisamment d’artefacts pour le confirmer.»

De plus, M. Ingstad et Mme Stine ont trouvé du bois coupé par des outils en métal, qui n’étaient pas fabriqués par les habitants autochtones locaux.

Mme Wallace a souligné que la date originale de l’an 1000 n’a jamais été censée être une déclaration précise. «Mais cette nouvelle méthode permet de déterminer l’année exacte», a-t-elle déclaré jeudi dans une entrevue.

À l’aide de la spectrométrie de masse par accélérateur, les chercheurs ont réexaminé les cernes des arbres dans les morceaux de bois utilisés pour construire le camp. Ils ont découvert que certains cernes d’arbres présentaient un schéma cohérent avec l’exposition à une tempête solaire qui a balayé la Terre en 993.

«Il y a eu une année d’activité solaire qui a affecté la croissance des arbres dans le monde», a déclaré Mme Wallace, qui s’est spécialisée dans l’archéologie viking en Suède et aux États-Unis avant de déménager au Canada. «Ces anneaux d’arbres sont vraiment ondulés.»

Mme Wallace a souligné qu’il est important de comprendre que la nouvelle date de 1021 représente un calcul précis du moment où les arbres utilisés pour construire la colonie ont été abattus. Il n’y a aucun moyen de savoir combien de temps les Vikings sont restés à Terre-Neuve, avant ou après cette date, mais il est largement admis que la colonie a existé pendant une période relativement courte.

Pourtant, c’est la première et la seule colonie viking authentifiée en Amérique du Nord, en dehors du Groenland.

Les contributeurs de l’étude, qui comprennent des chercheurs des Pays-Bas, d’Allemagne et du Canada, ont trouvé des preuves de trois arbres différents pour étayer leur théorie du rayonnement cosmique.

«Notre résultat de 1021 apr. J.-C. pour l’année de coupe (du bois) constitue la seule date calendaire sûre pour la présence des Européens outre-Atlantique avant les voyages de Colomb», indique l’étude.

La découverte archéologique de 1960 a transformé le mythe nordique en un fait historique. Mené par l’explorateur nordique Leif Ericsson, le voyage des Vikings à Terre-Neuve — achevé près de 500 ans avant que Christophe Colomb ne revendique le continent — a été décrit dans deux documents islandais médiévaux, la saga d’Érik le Rouge et la saga des Groenlandais.

Le site de L’Anse aux Meadows, géré par Parcs Canada, a été déclaré site du patrimoine mondial de l’UNESCO en 1978.

Lorsqu’on lui a demandé d’expliquer pourquoi les dernières découvertes sont importantes, Mme Wallace a affirmé que le niveau de précision était la clé. «C’est quelque chose que nous avons rarement, a-t-elle déclaré. Il y a toujours beaucoup d’incertitudes en archéologie.»