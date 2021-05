Une étude suggère qu’Ottawa élimine les transferts et cède une part de fiscalité

MONTRÉAL — Les provinces pourraient s’affranchir une fois pour toutes de leur dépendance face aux paiements de transfert du fédéral, à condition que la volonté politique soit au rendez-vous aux deux niveaux de gouvernement.

Des chercheurs de l’École des Hautes études commerciales de l’Université de Montréal (HEC) proposent une réforme radicale, mais somme toute assez simple pour mettre un terme une fois pour toutes au perpétuel bras de fer entre Ottawa et les provinces sur les transferts en santé.

Ils suggèrent carrément de mettre fin à tous les transferts, puis qu’Ottawa cède plutôt aux provinces des champs fiscaux pour qu’elles recueillent elles-mêmes l’argent dont elles ont besoin. Une telle approche leur permettrait de cesser de quémander à Ottawa et les gouvernements fédéraux successifs ne pourraient plus faire varier de façon aléatoire, imprévisible et unilatérale l’ampleur de ces transferts.

Reddition de comptes

Parallèlement, les chercheurs du Centre sur la productivité et la prospérité (CPP) des HEC estiment qu’il faudrait maintenir la péréquation et assurer une meilleure reddition de comptes sur la performance de leurs systèmes de santé respectifs, non pas au gouvernement fédéral, mais à la population. Cette reddition de comptes serait confiée à l’actuel Institut canadien de l’information sur la santé (ICIS), transformé en un organisme indépendant avec des pouvoirs lui permettant d’exiger une telle reddition de comptes des provinces, ceci afin d’aplanir la traditionnelle réticence des provinces — particulièrement celle du Québec — de rendre des comptes à Ottawa.

«Il y a des choses qu’on a faites dans l’histoire (qui étaient) pas mal plus radicales que ça. Quand la volonté est là, c’est faisable. Est-ce qu’ils veulent le faire? Ça c’est une autre question», reconnaît Robert Gagné, directeur du CPP et un des auteurs de l’étude, lorsqu’on lui demande si c’est politiquement réalisable.

Il dit craindre que le système actuel fasse l’affaire des deux niveaux de gouvernement, et ce, même si les provinces se plaignent constamment des montants qui leur sont alloués: «Les gouvernements provinciaux ont le beurre et l’argent du beurre. Ils n’ont pas à porter l’odieux de taxer et ils reçoivent un chèque du gouvernement fédéral. Le côté négatif de cette affaire, c’est que le gouvernement fédéral peut dire: moi j’envoie un plus petit chèque ou je vous envoie un plus petit chèque et, en passant, je vais faire telle ou telle chose (dans les juridictions provinciales).»

68,7 milliards disponibles

Les provinces réclament actuellement une augmentation de 28 milliards $ des transferts fédéraux qui feraient passer les 42 milliards $ prévus à 70 milliards $. L’étude, intitulée «L’heure juste concernant les transferts fédéraux aux provinces», suggère ainsi qu’Ottawa cesse les paiements de transfert et cède entièrement aux provinces la taxation des sociétés, qui représente un peu plus de 50 milliards $ et la moitié de la TPS, ce qui représente 18,7 milliards $, pour un total de 68,7 milliards $, soit presque exactement le montant réclamé par les provinces.

«Le système est en déséquilibre et est un peu malsain, aussi, parce que les paliers de gouvernement qui ont certaines responsabilités, normalement, ce qu’on voudrait, c’est que la capacité de lever des taxes et des impôts soit proportionnelle aux responsabilités», explique Robert Gagné.

La beauté de l’approche, c’est qu’elle ne requiert pas de négociations constitutionnelles. Elle ne demande qu’une acceptation du fédéral de céder une part de l’assiette fiscale et une acceptation des provinces d’investir le champ de taxation pour avoir enfin les revenus nécessaires à leurs besoins: «Le fédéral peut très bien dire: demain matin, la TPS est à zéro. C’est ce que (l’ex-premier ministre conservateur) Stephen Harper a fait. Il l’a baissée de deux points et le Québec est allé les chercher.»

Pour le professeur Gagné, avoir un Institut indépendant pour la reddition de comptes n’est pas un luxe, mais bien une nécessité: «On a un système de santé qui gobe la moitié des budgets des provinces. Est-ce qu’on en a pour notre argent? Ça, c’est l’autre grande question et il n’y a aucun moyen de le savoir actuellement», fait-il valoir. «Quand on est capable d’évaluer la performance, qu’il y a plus de transparence, les systèmes fonctionnent mieux.»

Corriger les fausses perceptions

L’étude a le mérite d’analyser en profondeur l’évolution historique des échanges fiscaux entre Ottawa et les provinces. Elle explique comment ce déséquilibre fiscal a vu le jour au fil des ans et des multiples modifications reliées à ces transferts et aux responsabilités confiées aux provinces. Elle vise aussi, par sa démarche, à «corriger le vocabulaire» des politiciens et les fausses perceptions du public.

«Quand M. Legault dit: on va demander plus au fédéral. Attention! Le fédéral n’est rien d’autre qu’un intermédiaire dans tout ça. On va demander plus aux contribuables canadiens, dont les Québécois», rappelle-t-il. Et il en va tout autant pour le premier ministre albertain, Jason Kenney: «M. Kenney laissait entendre il y a quelques mois que c’est l’Alberta qui finançait le programme de péréquation. Mais non! Ce n’est pas l’Alberta qui finance le programme de péréquation. Ce sont les contribuables canadiens, où qu’ils soient sur le territoire, qui financent le programme de péréquation. Les mots sont importants parce que les gens qui ne suivent pas trop cela en viennent à dire que c’est le gouvernement de l’Alberta qui envoie un chèque à Ottawa pour financer les garderies au Québec, ce qui est complètement faux.»

«La péréquation fait sa job»

Finalement, si Ottawa devait céder la taxation des sociétés aux provinces, n’y aurait-il pas une nouvelle forme de déséquilibre entre les provinces qui ont beaucoup d’entreprises avec d’importants profits et celles qui en ont moins? «La péréquation fait sa job. Elle égalise les capacités fiscales des provinces et met tout le monde sur un pied d’égalité», rappelle le chercheur.

«Les provinces peuvent alors prendre une partie de la péréquation pour financer leur système de santé. À ce moment, ils partent tous du même endroit et après, ils peuvent aller dans leur assiette fiscale respective, où ils sont seuls pour taxer et financer l’excédent. La péréquation, c’est là pour permettre aux provinces d’offrir des services en quantité et en qualité comparables», rappelle-t-il.