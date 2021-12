Une étude sur l’utilité des ««sites de prévention des surdoses»

VANCOUVER — Des chercheurs de la Colombie-Britannique affirment que l’augmentation des «sites de prévention des surdoses» à Vancouver a entraîné des changements de comportement immédiats chez certains utilisateurs de drogues illicites.

L’étude a révélé que certains toxicomanes amorçaient un traitement et d’autres s’injectaient moins souvent des substances par des seringues partagées ou usagées.

Selon les chercheurs, l’impact positif de l’expansion de ces sites d’injection supervisée dirigés par des pairs devrait inciter d’autres provinces et territoires à offrir davantage de tels services, qui n’ont pas besoin d’un feu vert d’Ottawa.

En Colombie-Britannique, les taux les plus élevés de surdoses mortelles sont signalés dans la grande région de Vancouver, à 44,6 pour 100 000 habitants, et dans la région nordique éloignée, où le taux est de 42,8 pour 100 000 habitants.

L’étude a été publiée jeudi dans la revue «Addiction» par des chercheurs du Centre d’usage de drogues de la C.-B. et de l’Université de la Colombie-Britannique.

Elle suggère que la multiplication des sites de prévention des surdoses pourrait réduire les décès dus aux drogues illicites, car les utilisateurs y sont confrontés à peu de barrières. De plus, les pairs et le personnel peuvent injecter des drogues aux autres, y compris aux personnes handicapées, ce qui est plus sécuritaire.

Cela contraste avec les sites autorisés par le gouvernement fédéral à Vancouver, où les infirmières qui supervisent la consommation de drogues ne sont pas autorisées à injecter des substances que les gens apportent avec eux.

Mary Clare Kennedy, auteure principale de l’étude et chercheuse au Centre d’usage de drogues, a rappelé qu’Ottawa avait levé l’interdiction générale de cette pratique l’année dernière, permettant aux établissements de demander des exemptions — bien qu’il n’y ait eu aucun changement à Vancouver.

L’étude est basée sur des entretiens avec 745 utilisateurs de drogues injectables, menés entre janvier 2015 et novembre 2018. Les répondants ont été recrutés à partir de deux études en cours au centre — l’une impliquant des personnes séropositives et une autre des personnes séronégatives — afin de comparer les tendances avant et après l’ouverture des sites de prévention des surdoses.

Les résultats ont montré que l’utilisation de ces sites a augmenté de 6 % parmi les personnes interrogées, tandis que la participation à un traitement de la toxicomanie a augmenté de près de 5 %. L’injection en public a diminué d’environ 6 % et le partage de seringues de près de 3 %.

Mesure temporaire ?

Les sites de prévention des surdoses, qui sont au nombre d’une vingtaine en Colombie-Britannique, ont été d’abord considérés comme une mesure temporaire en réponse à la crise des surdoses, qui a poussé la province à déclarer une urgence de santé publique en 2016.

Selon Mme Kennedy, ces sites offrent un environnement accueillant et non médicalisé, auprès de pairs, qui peuvent aider les gens à s’injecter une gamme de substances illicites, tandis que d’autres modes d’utilisation, y compris l’inhalation, sont également adaptés.

«Environ un tiers des personnes qui s’injectent des drogues à Vancouver ont de la difficulté à s’injecter elles-mêmes et ont parfois besoin d’aide», explique la chercheuse. «Un certain nombre d’études antérieures ont montré que cette population est beaucoup plus susceptible de faire une surdose et d’être victime de violence.»

Dans la présente étude, 10,6 % des participants ont déclaré avoir fait une surdose au moins une fois au cours des six derniers mois, a déclaré Mme Kennedy.

«La plupart des études à ce jour se sont concentrées sur ces modèles de prestation médicale hautement réglementés qui sont dotés de professionnels de la santé, comme à Insite», a-t-elle déclaré, faisant référence au premier établissement de ce type en Amérique du Nord, qui a ouvert ses portes en 2003 dans le quartier «Downtown Eastside» de Vancouver.

«Le personnel d’Insite n’a jamais été en mesure d’aider ces personnes à s’injecter: elles n’ont donc pas eu d’autre choix que de s’injecter dans les ruelles et en public, ce qui les a rendus vulnérables à de graves préjudices.»

Moins stricts que les sites supervisés

Trey Helten, directeur de l’«Overdose Prevention Society», qui gère deux des neuf sites de prévention des surdoses à Vancouver, estime que de nombreux utilisateurs de drogues évitent Insite, à cause de son atmosphère institutionnelle et ses nombreuses règles.

Toute personne qui passe des drogues à un autre usager est bannie pendant 24 heures, ainsi que la personne qui les accepte, a-t-il déclaré. «En tant qu’ancien utilisateur de drogue, lorsque j’utilisais Insite, je considérais qu’il y avait de nombreuses barrières (à l’accès)», a déclaré M. Helten, ajoutant qu’en comparaison, d’autres sites de prévention des surdoses ne présentent aucun obstacle.

«Nous accueillons les personnes les plus problématiques, qu’Insite ne veut pas traiter, qui en sont bannies. C’est simple: on accepte tout le monde», a-t-il déclaré, en précisant toutefois que les toxicomanes qui souffrent d’une infection sont dirigés vers Insite, tout près, pour obtenir les soins d’une infirmière.

Il existe sept sites d’injection supervisée sanctionnés par le gouvernement fédéral en Colombie-Britannique et 31 autres ailleurs au Canada, dont quatre à Montréal. Par ailleurs, une quarantaine de sites de prévention des surdoses ont ouvert à travers le pays.

Les dernières données du bureau du coroner de la Colombie-Britannique indiquent que 1524 personnes sont mortes de la toxicité des drogues illicites au cours des neuf premiers mois de cette année, soit une augmentation de 24 % par rapport à la même période l’an dernier.

Le coroner en chef du Yukon a déclaré cette semaine que le taux de surdose des opioïdes par habitant est désormais le plus élevé au Canada, avec 48,4 décès pour 100 000 habitants.