Une exoplanète n’a pas d’atmosphère, dit une étude

CAPE CANAVERAL, Fla. — Le télescope spatial Webb n’a trouvé aucune trace d’atmosphère autour de l’une des sept planètes rocheuses de la taille de la Terre en orbite autour d’une étoile proche.

Les scientifiques ont prévenu lundi que cela n’augurait rien de bon pour les autres planètes de ce système solaire, dont certaines sont susceptibles d’abriter de l’eau et potentiellement de la vie.

L’équipe dirigée par la NASA a constaté que l’atmosphère de la planète la plus proche de l’étoile du système Trappist, à 40 années-lumière de nous, est faible, voire inexistante. Les chercheurs ont utilisé une technique spéciale adaptée à une planète chaude comme celle-ci. Les résultats ont été publiés lundi dans la revue Nature.

Selon Thomas Greene, qui est chercheur principal à la NASA, l’absence d’atmosphère signifierait l’absence d’eau et de protection contre les rayons cosmiques.

En ce qui concerne les autres planètes en orbite autour de la petite étoile trappiste, «j’aurais été plus optimiste quant à l’existence d’une atmosphère pour les autres» si celle-ci en avait une, a indiqué M. Greene dans un courrier électronique.

Comme cette planète la plus interne est bombardée par le rayonnement solaire ― quatre fois plus que la Terre ― il est possible que ce surplus d’énergie explique l’absence d’atmosphère, a précisé M. Greene.

D’autres observations sont prévues, non seulement de cette planète, mais des autres du système Trappist.