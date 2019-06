Une experte croit qu’Ottawa a trop tardé pour protéger les baleines noires

FREDERICTON — Une spécialiste des baleines estime que les autorités canadiennes n’ont pas réagi assez rapidement à la trajectoire de migration des baleines noires de l’Atlantique Nord cette année, alors que cinq mammifères de cette espèce en danger ont été retrouvés morts au cours des dernières semaines.

Laurie Murison, directrice générale du Centre de recherche sur la vie marine de Grand Manan, au Nouveau-Brunswick, croit que les limitations de vitesse des navires et autres mesures actuellement en vigueur auraient dû être mises en place par Ottawa beaucoup plus tôt, au tout début de la saison.

Les résultats préliminaires d’une nécropsie effectuée sur la deuxième baleine noire retrouvée morte récemment «sont compatibles avec une mort causée par un traumatisme aigu, ce qui correspond à une collision avec un navire», a indiqué Pêches et Océans Canada mercredi. Cette baleine noire avait été observée pour la première fois à la dérive dans le golfe du Saint-Laurent au nord-est des Îles-de-la-Madeleine.

Mme Murison soutient que pour tenter de protéger une population en voie d’extinction, on doit agir rapidement et ne pas présumer que les mesures de l’année dernière fonctionneront cette année.

«Ils réagissent maintenant, mais c’est quelque chose qui doit être en place au début de chaque saison, soutient la spécialiste. Vous devez regarder ce qui se passe et quelle est la distribution» des baleines. Or, selon Mme Murison, il était clair, d’après les vols de surveillance au-dessus du golfe du Saint-Laurent, que les baleines voyageaient plus à l’est cette année qu’au cours des deux dernières années.

«Les baleines vont là où se trouvent les meilleures ressources alimentaires. Cela peut varier d’une année à l’autre et nous n’avons pas de base de données à long terme sur les baleines noires du Golfe», a-t-elle expliqué jeudi en entrevue.

Le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, a annoncé mercredi une «mesure préventive d’urgence» qui fixe immédiatement une limitation temporaire de vitesse de 10 nœuds pour les navires de 20 mètres ou plus circulant dans deux couloirs de navigation désignés, au nord et au sud de l’île d’Anticosti. La vitesse était déjà limitée à 10 noeuds ailleurs dans le golfe du Saint-Laurent.

Mme Murison s’est dite satisfaite des mesures d’atténuation prises mercredi. «La réduction de la vitesse est une bonne chose et nous espérons que cela évitera d’autres décès», a-t-elle déclaré.

Patrick Ramage, directeur de la conservation marine au Fonds international pour la protection des animaux à Washington, a indiqué dans un communiqué qu’une action immédiate était nécessaire pour s’attaquer à toutes les causes de la mortalité des baleines noires — des collisions avec les navires aux enchevêtrements dans les engins de pêche.

«Nous félicitons le ministre des Transports d’avoir adopté rapidement des limitations de vitesse dans les eaux où les baleines sont présentes, mais il reste encore beaucoup à faire au Canada et aux États-Unis pour donner la priorité à la survie de la baleine noire de l’Atlantique Nord», écrit-il.

On estime qu’il ne reste qu’environ 410 baleines noires de l’Atlantique Nord, mais Mme Murison croit que ce nombre est plutôt inférieur à 400 car il en meurt chaque année, dont les carcasses ne sont jamais retrouvées. «Si la tendance se maintient, on prédit une extinction non pas à long terme, mais plutôt à court terme», a-t-elle soutenu jeudi.