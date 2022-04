Une explosion dans une raffinerie illégale tue plus de 50 personnes au Nigeria

ABUJA, Nigéria — Une explosion survenue dans une raffinerie illégale du sud-est du Nigeria a tué plus de 50 personnes et en a blessé plusieurs autres, ont indiqué les autorités, samedi.

Le bilan pourrait dépasser les 100 victimes, selon un journal de Lagos, Punch. L’incendie provoqué par la déflagration s’est propagé aux propriétés avoisinantes.

Un incendie s’est déclenché vendredi soir. Il s’est propagé rapidement à deux entrepôts de pétrole. Les flammes ont ravagé l’ensemble du complexe, a déclaré Declan Emelumba, le commissaire à l’information de l’État d’Imo.

Les causes de l’explosion, le bilan des morts et des blessés et les dommages matériaux seront évalués au cours de l’enquête à venir, a ajouté M. Emelumba.

«Plusieurs personnes ont péri. Toutes les victimes sont des employés illégaux», a fait savoir Michael Abattam, porte-parole du commandement de la police de l’État d’Imo. Les autorités sont aussi à la recherche du propriétaire de la raffinerie. Il fait l’objet d’un mandat.

Les raffineries illégales ne sont pas rares au Nigeria. Des entrepreneurs louchent évitent de se plier aux règlements et à l’impôt en s’installant dans des endroits isolés, loin de la vue des autorités.

La pratique est si courante qu’elle affecte la production de pétrole brut du pays. Même si le Nigeria est le plus important producteur de pétrole de l’Afrique, il ne compte que fort peu de raffineries. Il doit importer son essence et autres carburants.