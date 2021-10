Une explosion fait 16 morts dans une usine russe de poudre noire

MOSCOU — Au moins 16 personnes ont été tuées vendredi quand une explosion et un incendie ont dévasté une usine russe de poudre noire.

Des responsables indiquent que l’explosion s’est produite à l’usine Elastik, dans la région de Ryazan, à environ 270 kilomètres au sud-est de Moscou.

Le bilan faisait tout d’abord état de sept morts et neuf disparus, mais on a annoncé quelques heures plus tard que tous les disparus avaient perdu la vie. Une victime a été hospitalisée avec des blessures graves.

Quelque 170 secouristes et 50 véhicules ont été déployés sur place.

L’explosion aurait été provoquée par une défaillance quelconque du processus de fabrication.