Une explosion fait 22 blessés sur une base aérienne de l’île de Vancouver

COMOX, C.-B. — Le ministère de la Défense nationale indique que 22 personnes ont été soignées pour des blessures à la suite d’une explosion, jeudi, sur une base de l’armée de l’air de l’île de Vancouver.

Une personne était toujours à l’hôpital vendredi, tandis que tous les autres blessés — 16 militaires et six civils — ont été soignés et ont reçu leur congé après l’explosion survenue dans un bâtiment de casernes en cours de rénovation de la 19e Escadre Comox.

L’Aviation royale canadienne assure vendredi après-midi que «tous les militaires, civils et entrepreneurs dont la présence était connue sur les lieux ont été retrouvés», mais elle ajoute que les dégâts importants subis par le bâtiment «ont rendu l’évacuation difficile».

«Une équipe de recherche et sauvetage en milieu urbain d’Esquimalt, utilisant des capteurs acoustiques et infrarouges, a effectué les recherches sur les lieux, indiquait l’armée de l’air vendredi après-midi. Le site du bâtiment reste une scène d’urgence active.»

Ottawa avait indiqué dans un communiqué précédent que selon les premières informations, un entrepreneur travaillait peut-être sur un drain avec une mini-pelle lorsqu’une conduite de gaz a été touchée. Le ministère de la Défense a déclaré que des enquêtes fédérales, provinciales et militaires avaient commencé vendredi.

Le commandant de l’escadre, le colonel Bryn Elliott, avait remercié jeudi soir les premiers intervenants de la 19e Escadre et les partenaires civils «qui ont répondu de façon professionnelle». Il indiquait alors que l’explosion était importante et qu’il y avait un risque d’autres explosions.

La Défense nationale affirme que l’incident n’a pas affecté les opérations de la 19e Escadre, y compris l’aide aux sinistrés des inondations dévastatrices dans le sud de la Colombie-Britannique.